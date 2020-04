Hatmillió forintos adományból lélegeztetőgépet vásárol a Szent Borbála Kórház

Az oroszlányi cég hatmillió forinttal támogatta a tatabányai egészségügyi intézményt, amelyből a nélkülözhetetlen eszközt szerzi be a kórház.

Az oroszlányi SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. 6 millió forint támogatást nyújtott a Szent Borbála Kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlott adományból lélegeztetőgépet vásárol az új koronavírussal kezelt betegek ellátása érdekében. A hivatalos átadót a napokban tartották az L-épület előtt. Dr. Lőke János, a kórház megbízott főigazgatója örömmel fogadta az adományt és bízik abban, hogy néhány héten belül sikerül beszerezniük az új készüléket.

Az elhangzottakhoz Ferencz Ádám igazgató is csatlakozott. Az oroszlányi cég igazgatója úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet embert próbáló mindannyiunk számára és minden eddiginél nagyobb összefogásra van szükség, hogy minél kisebb veszteséggel győzzük le a vírust.

– Nagyon örülök annak, hogy az adományunk célba ért és szívből remélem, hogy minél több beteg gyógyulását segíti. Hozzáteszem: ne legyen a készülékre szükség! – nyilatkozta Ferencz Ádám.

Az oroszlányi gyár, amely a Suez legnagyobb gyártóbázisa, a tatabányai kórház vonzáskörzetében helyezkedik el. Mivel a vállalat dolgozóinak nagy része helyi lakos, így egyértelmű, hogy a cég vezetősége szeretné őket is még nagyobb biztonságban tudni.

– Cégünk nagyon sok iparágban, köztük a környezetvédelemben is szervesen jelen van, így számunkra a vállalat szintjén is létfontosságú a fenntarthatóság támogatása, amelyet most ilyen módon tudunk segíteni ebben a vírus fenyegette időszakban – zárta szavait Ferencz Ádám, majd hozzátette azt is, a SUEZ termelése folyamatos.

Az ultraszűrő membrángyártással foglalkozó oroszlányi cég több mint ezer munkavállalót foglalkoztat, jelelnleg nagy részük otthonról dolgozik. A termelésben dolgozók védelme továbbra is nagyon fontos: kisebb csoportokban folyik a munka, a munkavállalók betartják a higiéniai előírásokat, valamit saját keverésű fertőtlenítőszert használnak a cégnél.