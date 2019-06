Idén több milliárd forint jut hat útszakasz felújítására

Hat útszakasz újulhat meg megyénkben a Magyar Falu Program jóvoltából – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetőjétől.

Amint arról nemrég beszámoltunk, a program keretében országos szinten idén és jövőre is 50-50 milliárd forintot fordít a kormány a mellék­utak felújítására. 2019-ben megyénkben megújul a Zsámbék–Bajna összekötő út 4,1 kilométeren, a Dorog–Úny–Tinnye összekötő út Csolnoknál 1,8 kilométeren, a Nyergesújfalu–Bajna összekötő út Bajótnál és Bajnánál 2,3 kilométeren, a Nagyigmánd–Szák összekötő út Szákszendnél 3,8 kilométeren, a Kisbér–Veszprémvarsány összekötő út Bakonyszombathelynél és Kisbérnél 2,6 kilométeren, valamint a várgesztesi bekötő út Környénél és Vértessomlónál 2,2 kilométer hosszan.

Pécsi Norbert Sándor elmondta azt is: a rekonstrukciók esetében több szempontot is figyelembe vesznek, így például a mellékutak forgalmát, valamint azt is, hogy közintézményt meg lehet-e közelíteni az adott úton.