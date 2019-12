Harmadjára fut neki az alpolgármester-választásnak Tatabánya

Az év utolsó közgyűlését tartja 9 órától a tatabányai közgyűlés. A fő kérdés, hogy ezúttal sikerül-e alpolgármester választani, de más személyügyi kérdések is terítékre kerülhetnek.

December 19-én, 9 órakor kezdődik a tatabányai közgyűlés idei, egyelőre utolsónak tűnő tanácskozása. Néhány perccel a kezdés előtt már szállingóznak a képviselők, az ünnepvárás jegyében kis ajándékok kerülnek épp az asztalra, és a sürgősségi indítványokról külön összefoglalót is kapott a sajtó, ami szintén előrelépés az eddigiekhez képest.

A nagy kérdés azonban az, hogy alpolgármesterrel, -ekkel fordul-e 2020-ra a város, ugyanis az első két közgyűlésen nem sikerült egyet sem választani. Szücsné Posztovics Ilona polgármester az előterjesztés szerint ismét a tanácskozáson hozza csak nyilvánosságra a jelöltek neveit, és továbbra is két alpolgármestert szeretne. Kérdés, hogy Balogh Ferenc (Jobbik) és Lusztig Péter (DK), valamint Fekete Miklós (MSZP) után újabb neveket fog-e bedobni, vagy újabb jelöltek kerülnek elő a sokpárti koalíció tagjai közül.

A napirendi pontok között illetményalap-, és béremelés is szerepel, de a T-Szol igazgatóságának és felügyelő bizottságának megújítása is, több sporttámogatási kérelem. A közgyűlésről, ahogy az alakuló, majd az azt követő ülésről, úgy most is élőben tudósítunk.

