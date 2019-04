Még harcsagyros is volt az esztergomi fesztiválon

Hatodik alkalommal rendezték meg az esztergomi Széchenyi téren a Húsvéti Sonkaszegő Fesztivált. A négynapos rendezvényen a gyermekeket nyuszisimogatással, lovaglással, míg a felnőtteket koncertekkel várták.

A négynapos húsvéti fesztivál alkalmával ismét különleges portékákat árusító kereskedők lepték el a teret: a névre szóló őrangyalka, a karkötők és a táskák is kelendők voltak, nem beszélve a kitelepült könyvárusról, akitől hamar elkapkodták a köteteket.

– Tessék a friss levendulás sajtot! – kínálta eladásra készítményeit az eladó, akinek standjánál diós, köményes, de még a messze földön híres szlovák parenyica sajt is megtalálható volt. A fesztiválozók a húsvétra való tekintettel előszeretettel fogyasztották a sonkákat és a különböző húskészítményeket is, a bátrabbak az igazi különlegességnek számító harcsa gyrostálat is megkóstolhatták.

A szervezők az idén is színes programokkal várták az érdeklődőket. A fellépők sorát a Hősök nevű magyar hiphop-, rapformáció nyitotta meg, amely a 2000-es évek eleje óta járja az országot. Őket Varga Miklós követte, aki közönségének ezúttal is elénekelte a leghíresebb slágereit. A továbbiakban a rockzene kedvelőivel telt meg a tér, ahol az immár két évtizede együtt zenélő Roy és Ádám is fellépett.

Húsvéthétfőn a borongós idő ellenére is több ezren látogattak ki a fesztiválra: a kisgyermekes családok is kedvüket lelték a rendezvényen, ahol a kicsik a nyuszisimogatás mellett lovagolhattak is, de karneváli játékokon is múlathatták az időt.

További részletek a 24 Óra április 23-i számában.