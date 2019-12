Gyertyát gyújtottak a fények ünnepén

Sokan gyűltek össze a Menházban az első gyertya meggyújtására, ahol Paszternák Tamás, a hitközség tagja köszöntötte Keszegh Bélát, a város polgármesterét, Lusztig Pétert, Tatabánya alpolgármesterét, aki régóta tagja a hitközségnek, Villányi Tibort, a Győri Zsidó Hitközség elnökét és a Dunaszerdahelyről, valamint a környékről megjelent hittestvéreket.

A köszöntőt követően Jóna György, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatója a hanuka történetéről beszélt, amely a fények, illetve a szentély újjáavatásának ünnepe. Elmondta, egy 2200 évvel ezelőtt megtörtént eseményre emlékeznek vissza hanuka idején.

– 2200 évvel ezelőtt egy szír–görög uralkodó, IV. Antiokhosz Epiphanész került hatalomra, és Júdea kormányzója lett – fogalmazott Jóna György. – Megszüntette a zsidók körében a vallásszabadságot, tilos volt a Tórát tanulni és tanítani, betiltotta a szombattartást, a körülmetélést és bevitette Zeusz szobrát a jeruzsálemi templomba. Sok zsidót ki is végeztetett, a vallást teljes egészében el akarta pusztítani.

Végül Matitjahu rabbi szállt vele szembe, majd annak középső fia, Júda Makkabi folytatta a harcot az uralkodó ellen. Harci osztagot hoztak létre a szír–görög csapatokkal szemben. Egyre több tagot toboroztak, végül a polgári időszámítás szerint 168-ban sikerült Jeruzsálemet visszafoglalniuk. Miután a makkabeusok megtisztították a szentélyt, csupán egy napra elegendő olajat találtak, amellyel meggyújthatták a szent gyertyatartót. Új olaj előállítására nyolc napra volt szükség, de ekkor a hagyomány szerint csoda történt: az egy napra elegendő olaj nyolc napon át égett. Hanuka alkalmából tehát erre a reménytelen helyzetben való összefogásra és ennek sikerére emlékeznek.

Az előadás után a Pozsonyban 1995-ben alapított Pressburger Klezmer Band lépett a színpadra, majd Jusztin Ádám, a Macabbi Vívó és Atlétika Club elnöke szólt a közönséghez. Az esemény végén meggyulladt az első gyertya is, majd hagyományos hanukai ételeket kóstoltak.

Céljuk a megyei hittestvérek elérése

Paszternák Tamástól azt is megtudtuk, a hanuka a Biblia utáni időkben keletkezett, kevés kötöttséggel jár. Családi ünnep, amely nyolc estén át tart. Észak-Komáromban hagyomány, hogy a hitközség tagjai legalább egy napot közösen töltenek el. Valaki szól az ünnepről, majd zene, alkalomadtán tánc következik, végül gyertyát gyújtanak. A határ mindkét oldaláról gyűlnek itt össze zsidó és nem zsidó emberek. Paszternák Tamás arról is beszélt, Magyarországon Komárom-Esztergom az egyetlen megye, ahol nincs működő zsidó hitközség, így céljuk, hogy őket is elérjék. Rendszeres programokkal is szolgálnak, amelyek a zsidó ünnepkör köré épülnek. Kulturális eseményekkel is szolgálnak, iskolás csoportokat is fogadnak, akik megtekinthetik a zsinagógát.