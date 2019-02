Hangulatos ház épül majd a lombok közé a bokodi erdőben, messze a telefon és az internet „zajától”

Bognár Tibor vadászháza télen is szemet gyönyörködtető. Mindent beborító fehérség, nyugalom és csend lesz úrrá a látogatón.

A településtől nem messze, a kerek erdő közepén magasodik egy vadászház. Már az udvar is magáért beszél: a frissen hullott hó ellepi a lábnyomokat. Pedig isten tudja hány száz ember fordult meg már itt.

A helyi és a környező települések nyugdíjas csoportjai valamint óvodás és iskolás korú gyermekek is örömmel látogatnak ide, a nyugalmat és biztonságot nyújtó erdő mélyére.

Táborok és környezetórák valós helyszíne. Egykoron a falunapok programjaiból is kivette részét Bognár Tibor és családja, akik megbízható helyszínt biztosítottak a bográcsozásnak vagy country rendezvények. Az általuk üzemeltetett vadászlak környezete mesébe illő. Télen főleg, amikor mindent beborít a fehérség.

Van, ami hosszú évek alatt sem változott. A vadászház ugyanolyan népszerűségnek örvend továbbra is – és a vadállatok körében is. A tulajdonosok szívesen látták a rókacsaládot, de visszatérő vendég volt egy vadnyúl is, de borzok, vaddisznók, ablakon bekandikáló őzek szinte mindennapos látványt nyújtanak.

A ház udvarán áll egy tó is, mélyén aranyhalak úsznak. A természetkedvelők Kánaánja ez. Dallamos madárszó hallatszik, miközben az udvar látványában gyönyörködünk. A szobrok Béres-Szabó János kaposmérői fafaragó keze munkáját dicsérik. A házban trófeák, kitömött állatok. Cserépkályha ad meleget, miközben odakint tombolnak a mínuszok.