A katasztrófavédelem engedélye után birtokba vehetik az Arany János Óvodát

Ugyan nagy örömmel fogadták a szülők az Arany János Óvoda mintegy 250 millió forintos felújítását, de a tervezett tavaly őszi átadás idén januárra, majd március végére halasztódott, míg legutóbb kiderült, hogy a legújabb átadási időpont augusztus 31. Ez sok családnak okozott jelentős gondot, mert rákényszerültek arra, hogy egy távolabbi intézménybe vigyék hosszabb távon a csemetéiket, ami idő- és pénzigényes.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester akkor azt közölte, hogy előre nem látható műszaki problémák okozták a csúszást, ráadásul jogi akadályokba is ütköztek, ugyanis a szomszédos egészségügyi szolgáltatóval közös projekt révén utóbbi felújításának végén adható csak át biztonsággal az óvodaépület is.

A polgármesteri tájékoztatás szerint az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van és amint megkapja azokat a város, megnyitható lesz az intézmény. Szücsné Posztovics Ilona kiemelte, hogy bejárás is történt a területen, ahol Schmidt Csaba képviselő is közbenjárást ígért.

A Fidesz frakcióvezetője, Schmidt Csaba akkor elmondta, az Arany János Óvoda szülői munkaközössége kereste meg, mivel az önkormányzat tájékoztatása szerint csak augusztus 31-én vehették volna birtokba a gyermekek az elkészült szárnyat.

Vejtey Miklós önkormányzati képviselővel bejárást kezdeményeztek, amelyen a szülők is részt vettek. Céljuk az volt, hogy meggyőzzék mind a kivitelezőt, mind az önkormányzatot a mihamarabbi visszaköltözésről. A bejáráson felhívták a kivitelező és a hivatal munkatársainak figyelmét arra, a szerződés értelmében a felújítást az óvoda működése mellett vállalta a kivitelező.

Úgy tűnik, hogy ez sikerrel járt, mert most a polgármester közleménye szerint költözhetővé válik az Arany János Óvoda. Jelenleg már csak a katasztrófavédelmi igazgatóság engedélyére várnak. Így a gyermekek a tervek szerint akár már májusban birtokba vehetik a megújult óvodát.

Kívül-belül megszépült épület

Az Arany János Óvodában a külső homlokzati falak, a tető és a lábazat hőszigetelését, valamint a régi külső nyílászárók cseréjét is elvégezték a szakemberek. A beruházásnak köszönhetően a belső tér is megújulhatott. Helyenként a válaszfalakat és a főfalakat is kibontották, emellett kicserélték a belső nyílászárókat. Néhány helyen a padlószerkezet megbontására is szükség volt, a talajnedvesség elleni szigetelés hibáit pedig kijavították. A meglévő épületgépészeti vezetékeket, elektromos szerelvényeket, lámpatesteket úgyszintén cserélték. Az épület egy közlekedőfolyosóval is bővült a belső udvari részen, valamint az óvoda új belső padló- és falburkolatot kapott, illetve megvalósult az épület akadálymentesítése is.