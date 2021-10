Hamarosan befejezik a körforgalom építését Bakonyszombathelyen

Az aszfaltozási munkálatok miatt forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani a kis településen.

A nyár beköszöntével kezdődtek meg a településen az új körforgalom építésének munkálatai. Géringer Istvánné polgármester a település közösségi oldalán adta hírül, hogy hamarosan véget érnek az építkezés miatti kellemetlenségek.

– Egy utolsó „nagy levegő”, és új időszámítás kezdődik közlekedésünkben. Itt a vége felé kérem a lakosság közreműködését és megértését a befejező nagy munkálat előtt. Október 8-án és 9-én felkerül az utolsó aszfaltréteg is. Mivel elterelésre nincs lehetőség, ezért szakaszos munkafolyamat lesz. Ez azt jelenti, hogy hosszú várakozási idővel és torlódással kell számolnunk. A helyi gazdákkal egyeztetni fogok, hogy nagy gépekkel ezen a két napon nem biztosított a közlekedés. Pénteken esetlegesen egyórás várakozásra is lehet készülni, mivel a friss aszfaltrétegre nem lehet ráhajtani. Szombaton a Bársonyos felé vezető részen órákig nem lehet majd közlekedni, akár teljes lezárásra is lehet számítani – fogalmazott posztjában Géringer Istvánné.

Hozzátette, előreláthatólag az aszfaltozási munkálatokat – a reggeli forgalom lezajlása után –, körülbelül reggel kilenckor kezdik meg, és este hat óráig tartanak majd. Kiemelte: a kivitelező mindent megtesz azért, hogy több ilyen kellemetlenséggel ne kelljen szembesülnie az itt élőknek, de a folyamatos munkavégzés érdekében a helyiek közreműködésére is szükség van.

– Aki nem tudja mellőzni a gépjárműhasználatot, azoknak türelemmel kell viselniük az esetleges lezárást vagy várakozást. A szomszédos települések polgármestereit is értesíteni fogom, hogy az átmenő forgalom is tudjon az akadályról. Nagy valószínűséggel a Bakonybánk felől érkezőket a Szabadság utcán fogják elterelni. Kérem az utca lakóit, legyenek figyelmesek és türelmesek a megnövekedett forgalom miatt – fűzte hozzá a településvezető. Mint írta, ezt követően kezdődnek meg a kertészeti és parkosítási munkálatok. Hamarosan felkerülnek a világítótestek is az oszlopokra. Az átadó pedig a felfestés után lesz.