Nem kötelező, de jól jön a felvételinél a nyelvvizsga

A kormány még 2014-ben állt elő azzal a javaslattal, hogy a felsőoktatásba való felvételnek 2020-tól legyen feltétele egy közép­fokú nyelvvizsga megléte. A diá­kok most halasztást kaptak, amit a szakmai szervezetek támogattak. Utánajártunk és arra jutottunk, hogy a nyelvtanárok is indokoltnak tartják a döntést.

Bár korábban minden érdekképviselet támogatta a lépést, most azt kérték, változtasson a döntésén a kabinet. Ezzel ért egyet a tatabányai Elme Nyelvstúdió vezetője, Elek Melinda is.

– Az ötlet jó, azonban úgy gondolom, előbb meg kellett volna teremteni az iskolai nyelvvizsga-felkészítést, és csak utána kötelezővé tenni azt – vélekedett a nyelvtanár, aki szerint a tananyagon, a tanulásmódszertanon, és ha szükséges, a tanárok hozzáállásán is változtatni kellene.

– Nagyon sok olyan középiskolás gyerek jön hozzánk nyelvet tanulni, akik bár szeretnének nyelvvizsgázni, az iskolában tanultak ehhez kevesek. Arról panaszkodnak, hogy a gyengébb diákokhoz igazodik a tanár, és ők így nem tudnak fejlődni. Vagy hogy nyelv­órán csak beszélgetnek, de magyarul. Olyan diák is akadt, aki jobban beszélte a nyelvet, mint az őt tanító tanár – sorolta a felvetődő gondokat Melinda, aki szerint az iskolai nyelv­órákat a magánnyelv­iskolák szintjére kellene felemelni.

– A nyelviskolában angolul beszélünk egész órán. A feladatokat is angolul mondjuk el. Beszéltetjük a gyerekeket, szinte bármiről, ami érdekli őket. Például beszélünk a kedvenc filmjükről, könyvükről, sportról, egy focimeccsről. Nem szituációkat gyakoroltatunk velük újra meg újra. Mert ha tudnak kötetlenül beszélni bármiről, akkor egy szituációs feladatot is könnyedén megoldanak – mondta a nyelvtanár, aki sokszor adja ki „háziba” a gyerekeknek, hogy a kedvenc sorozatukat vagy filmjüket angolul magyar, vagy az ügyesebbek angol felirattal nézzék. A szakember szerint ugyanis a gyakorlás az alapja a nyelvvizsgának, nem a nyelvórák száma.

– Egy végzős középiskolásnak elég két-három hónap felkészülés a nyelvvizsga előtt. De az se ijedjen meg, aki most vágna bele a tanulásba. Egy kezdő vagy újrakezdő szintről egy szorgalmas diák akár heti két nyelvórával is levizsgázhat egy éven belül. Attól függ, hogy mennyit hajlandó gyakorolni a nyelvórán kívül is – magyarázta a nyelvtanár.

Így látják a diákok:

Forbauer Dorina (Bárdos gimnázium): Sokan örülnek, így természetesen én is ennek a döntésnek. Az emelt szintű érettségi mellett nagy elvárásnak tűnt a felvételire és a nyelvvizsgára való felkészülés is. Angolt és németet tanulok, s szeretnék gazdasági vagy jogi egyetemre menni. A nyelvvizsgák már pluszpontot jelentenek majd.

Jónás Brendon (Eötvös gimnázium): Nagyon örülök neki, hogy ez most nem jelent pluszterhet a végzős osztályoknak, hiszen így is nagyon sok tantárgyból kell készülnünk, s a továbbtanulókra a felvételi is sok terhet ró. Az viszont igen hasznos, hogy pluszpontot jelent számunkra, ha mégis megszerzünk egy-egy nyelvvizsgát.

Zetovics Márió (Bárdos gimnázium): Tavaly nyáron én már megszereztem a B2-es nyelvvizsgát angol nyelvből. Nagyon örülök neki, hiszen a felvételinél ez most pluszpontot jelent majd nekem. Mindenképpen szeretnék továbbtanulni Budapesten vagy akár külföldön, s ismereteimet a média területén szeretném majd tovább mélyíteni.