Hálaadás hétvégéje Komáromban: 100 éves lett a református gyülekezet

Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte meg a hétvégén a komáromi református gyülekezet. A szombati istentiszteletre sok vendég érkezett, a határon túlról is.

Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke hirdetett igét a református közösség számára jelentős napon. Azt tanácsolta a hívőknek, az evangéliumi öröm töltse el őket, amelynek első feltétele a hálaadás.

– Aki minden napján úgy indul el, hogy arra tekint, amiért hálát adhat, amit megköszönhet Istennek a nehézségek között, a próbatételek idején, akkor egészen más lelkiállapotban vághatunk neki a kihívásoknak – mondta a püspök.

Az igehirdetés után a gyülekezet hittanosai és a felnőtt­énekkar tagjai énekelték el közösen a százharmincnegyedik zsoltárt. Máté László, az egyházkerület főjegyzője köszöntötte a megjelent vendégeket, majd beszédet mondott dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok, Fazekas László emeritus püspök, dr. Balogh Zoltán egyházmegyei főgondnok, az erdélyi testvérgyülekezet nevében pedig Faragó István désaknai lelkész. Ezt követték a városi testvérgyülekezetek köszöntései, a komáromi reformátusok több kedves ajándékot is átvehettek vendégeiktől.

Máté László arról is beszélt, nagy öröm számukra, hogy elkészült a templom felújítása is. Az épületben a belső munkálatok két éven át zajlottak, idén pedig elkészült a torony külső felújítása. A gyülekezet tagjai is izgalommal készültek a születésnapra, az asszonyok süteménnyel kedveskedtek, de a templom és az utca nagytakarítása is megtörtént már korábban. A vasárnapi istentiszteleten az egyik erdélyi vendéglelkész hirdetett igét, míg másikuk a konfirmandusoknak tartott előadást arról, Erdélyben mit jelent a konfirmáció, hogyan készülnek fel rá, miként élik meg és ünneplik.