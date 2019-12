Hajat vágtak és mesefrizurákat is készítettek a rászorulóknak Komáromban

Ismét jótékonysági hajvágást szervezett a Szent Ágota Szolgálat a lakásotthonokban és nevelőszülőknél élőknek.

December 7-én szombaton immár 11. alkalommal vette kezdetét a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálató szervezethez tartozók és önkéntes segítőik karácsony előtti programja a szőnyi városrész Petőfi művelődési házban, ahova nagyon sokan érkeztek. Kicsik, még kisebbek, nagyobbak és szinte már felnőttek. Közös volt bennük, hogy valamennyien felnőtt kísérővel jöttek.

Önkéntes segítők

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szervezet központja Szegeden van. Kothencz János kezdeményezésére alakították lelkes civilek és önkéntesek, akik azóta is együtt dolgoznak. Fő tevékenységük az állami gondozottak támogatása, továbbá a családban élő hátrányos helyzetű gyerekek istápolása. Az ország több pontján segítik a rászoruló fiatalokat egyéni módszerekkel, szaktanácsadással, képzésekkel. Megyénk több településén szintén.

Valamennyiüket Balogh Zsolt köszöntötte, aki miután üdvözölte a város polgármesterét és a járási hivatal elnökét is, külön méltatta Kurucz Erika és családtagjait, akik már több mint egy évtizede újra megszervezték ezt a nem csupán jótékonysági, hanem kifejezetten hasznos programot.

Később Kurucz Erika szívélyesen köszöntötte a lakásotthonokban és a nevelőszülőknél élőket, majd a szeretet és a barátság jegyében kívánt áldott, békés ünnepeket mindenkinek.

Őt dr. Molnár Attila polgármester követte, aki egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy nem csak az adventi ünnepkörben illik jót cselekedni, majd felolvasott egy rövid mesét, mely a csodáról szólt. Lényege, hogy egy szegény kislány „csodát” akart venni beteg testvérének, mert édesanyja azt mondta, hogy rajta csak a csoda segíthet.

Amikor a patikus megtudta, hogy mi a baj, a fiút elvitte agysebész bátyjához, ő pedig ingyen megoperálta a srácot, aki meggyógyult. Beszédét azzal zárta, hogy a Szent Ágota Szolgálat tagjainak és segítőinek karácsony minden nap, mert ők egész évben segítenek. Hasonlóak hozzájuk azok a fodrászok is, akik most nem csak friss, de modern frizurákat is varázsoltak a székeikbe ülők buksijaira.