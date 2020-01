Ha nem vezetne bekötött szemmel, a jogot se egyedül fejtse meg

– Kinek okoz problémát, hogy folyamatosan és gyorsan változnak Magyarországon a jogszabályok, törvények, rendeletek?

– Mindenkinek, a szakmai közösségnek és a szakmán kívülállóknak egyaránt. Biztosan nincs Magyarországon olyan személy, aki ne lenne érintett. A nagyobb volumenű társadalmi átalakulások szükségszerű velejárója a gazdaság átalakulása.Változik a közigazgatási struktúra és kísérői, például a munkajog, a társadalombiztosítás, az adózás. A nagy újításokat először úgy tervezik, mint egy új autómodellt, megvan a forma, aztán a futómű, a motor… Amikor működőképes a jármű, forgalomba kerülhet. A közlekedést a KRESZ szabályozza. Aki a KRESZ-t nem tartja be, büntetést kap, mint ahogyan a hétköznapokban is: aki megszegi a különböző szabályokat, olyan magatartást tanúsít, ami tiltott, komoly következményekre számíthat.

Mindennapi bűneink

– Fogalmazhatjuk úgy, hogy a büntetőjog egy eszköz a társadalmi-gazdasági változások szolgálatában – magyarázza dr. Sándor Bernadette, majd így folytatja: – Mindig, minden időben, minden társadalmi berendezkedésben természetes volt, és az ma is, hogy a büntetőjog pártolja, védi az uralkodó rendet és bünteti azt, aki szembeszegül. Ezt normálisnak tartom.

Az adózás, a költségvetés, a gazdasági élet tisztasága védelmében számos büntető paragrafust találunk a Büntető Törvénykönyvben. Mondok egy meghökkentő példát; ez a Büntető Törvénykönyv 409. paragrafusa rögzíti, hogy bizonyos gazdasági adatok szolgáltatási kötelezettségének elmulasztása bűncselekmény, amelyért akár három évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az elkövetője. A relatíve súlyos büntetési tételek ellenére szinte semmit nem hallunk erről, holott nagy számban valósul meg a mindennapokban. A társaság ügyvezetője elkövetheti úgy is, hogy fogalma sincs róla, mit hibázott.