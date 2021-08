Ha Bartókról és Kodályról hallottál, a csémi Réthei Prikkelre még büszkébb leszel

Réthei Prikkel Marián Lajost nem feledik a csémiek, emléktáblát is kapott a településen.

Csém híres szülötte Réthei Prikkel Marián Lajos filológus, etnográfus, néptánckutató, bencés szerzetes, pap, tanár. Réthei 1871. augusztus 19-én született a Komárom megyei Csémen. 1890-ben lépett a rendbe, 1896-ban szentelték pappá. Utána a rend gimnáziumaiban, Sopronban, Pápán, Kőszegen és Esztergomban tanított. Közíróként több vidéki lap belső munkatársa volt, 1916-tól az Esztergom és Vidéke című lapot szerkesztette.

Érdeklődési körének középpontjában már a századforduló táján a magyar néptánckutatás állt. Minden alkalmat és lehetőséget megragadott a magyar néptáncok gyűjtésére és számos kutatóutat szervezett, melybe tanítványait is bevonta. Munkája Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei kutatásaival párhuzamosan, de attól függetlenül folyt. Széles körű és alapvető fontosságú gyűjtőmunkáján alapszik mai néptánckutatásunk is. Tánckutatásai mellett szakavatott kutatója volt a régi magyar nyelvnek is; különböző folyóiratokban számos nyelvészeti és etnográfiai vonatkozású cikke, értekezése jelent meg.

Főbb művei: A Pray-kódex; A nyelvészet; A magyar táncnyelv. Nyelvészeti és néprajzi tanulmány; Sándor István nyelvtudománya; Csuzy Zsigmond szavai; A magyarság táncai.

Csémen korábban a Kult-túra keretében is felidézték Réthei emlékét Gábor Klára vezetésével. A Mocsai Népdalkör és a Garabonciás Táncegyüttes adott ízelítőt népdalaikból, táncaikból. Itt elhangzott, híres szülöttjük nevéhez köthető az első tudományos igénnyel megírt néptánckutatás is. Közvetlen hatása is volt művének, például 1924-ben Szabolcs vármegyében ennek hatására kezdeményezték a kállai kettős felújítását, több vidéki folyóiratban méltatták a munkát, és kezdeményezték a környék táncainak filmfelvételét. Úttörő jellegű munkája egy olyan gyümölcsöző folyamat kezdete volt, amelynek eredménye a virágzó népzenei és néptáncos élet, és az 1970-es években útjára indult táncház mozgalom, amelynek módszertana ma már a szellemi, kulturális világörökség részévé vált. A megemlékezés után megkoszorúzták a neves kutató emléktábláját.