Gyűrűt húztak a szőnyi gólyafiókák lábára

Gólyafiókákat gyűrűztek a közelmúltban Szőnyben. A fokozottan védett madarak háromévesen válnak ivaréretté, és akár húsz évig is élhetnek.

Gólyafiókákat gyűrűztek a közelmúltban a szőnyi városrészen. Komárom immár két gólyapárral is büszkélkedhet, amely azért is nagy szó, mert országos szinten megyénkben költ a legkevesebb fehér gólya, így minden új madár megjelenése nagy öröm. A Szabadság utcában fészkelő gólyák mellett áprilistól már a Vásártéren is egy új pár kezdett fészket építeni a Petőfi Sándor út mellett. A gólyák a Duna és a közeli rétek miatt is választhatták jelenlegi helyüket. A párok először két-három oszlopon is megpróbáltak fészket építeni.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai minden évben június közepén tartanak gólyalétszám-ellenőrzést. Ilyenkor több megyei települést is felkeresnek. Szőnyben mindkét fészket megnézték, a kis gólyákat pedig meggyűrűzték. Kosaras emelő segítségét vették igénybe, amelyet az E.ON biztosított. Ezeket az alkalmakat környezetnevelési programként hirdetik meg, amely Szőnyben számos érdeklődőt vonzott az elmúlt években. Ez az esemény azonban az idén a koronavírus miatt elmaradt. A felhelyezett gyűrűk adatait egy online gólyaadatbázisban rögzítik, azzal együtt, milyen hatások érték a fészekaljat, hány fióka van, mekkorák. A madaraknak gyenge a szaglószervük, így a szülőmadár a gyűrűzést követően nem érzi az emberi kéz nyomát.

Tavaly sokkal kevesebb gólya kelt ki, mert egész májusban esett az eső, nem jutottak elegendő élelemhez és sokan elpusztultak a csapadék miatt. A Petőfi Sándor út mellett ebben az esztendőben négy fióka kelt ki, a Vásártéren pedig két fióka és egy tojás van a fészekben.

Fontos,hiszen a fehér gólya fokozottan védett madár. Hosszú életűek, ha nagyon szerencsések, akár húsz évig is elélnek. Háromévesen lesznek ivarérettek. A fészkükhöz nyúlni kizárólag hatósági engedéllyel szabad. Amint kirepülnek a gólyák, a szakemberek kijavítják a fészket és jövőre már biztonságosabb környezetbe tudnak visszatérni.