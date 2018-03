Hamarosan kiderül, mennyi kárt okozott a márciusi tél a gyümölcsösökben

Pontosan még nem tudható, hogy az elmúlt napok „sarkvidéki” időjárása miatt milyen virágrügy-károsodást szenvedtek el a gyümölcsös kertekben tavaszt váró fák. A határban, az őszi vetésűeknél, illetve a szőlőültetvényeken egyelőre még nincs veszélyben a termés, és a szakemberek szerint a haszonnövények már ki is húzzák az elhúzódó telet.

Azt vallják a gazdák, hogy a gyümölcsfák rügyeinek van egy olyan megduzzadási határa, amikor már elindul az „élet”, megkezdődik a nedvkeringés a növényben. Jelenleg szűkebb hazánk gyümölcsöseinek jó részében ez a folyamat még nem indult el. Különben is, ebben a zimankós időben a kajszi- és az őszibarackrügyek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve.

Nagy Sándornak, nagyigmándi agrárvállalkozónak csaknem kéthektárnyi, úgynevezett vegyes gyümölcsöse van, és egy hat és fél hektárnyi intenzív cseresznye ültetvénye.

– A vegyes gyümölcsösben mintegy ötven-ötven sárga-, őszibarack és szilvafa található, némi meggyel „kiegészülve” – jegyezte meg a szakember. – A cseresznyésben egyértelműen látható, hogy még nem duzzadtak meg a rügyek. Egyébként is az ilyen zimankós időben először a csúcsrügyek károsodnak. A virágrügyek életképességét otthoni körülmények között szoktuk ellenőrizni. Levágunk egy gallyat, azt vázába rakjuk, majd mielőtt kinyílna, pengével kettémetsszük. Ha zöld, akkor rendben van minden, ha nem zöld, akkor annyi…

A határban és a szőlőben sincs gond

A megye szőlőültetvényeit sem viselte meg eddig a tavaszi tél. Simecz Róbert dunaalmási borász, neszmélyi hegybíró megerősítette, hogy a szőlő még nyugalmi állapotban van. Olyannyira, hogy az esetleges további fagyok sem árthatnak még ennek a kultúrának. Amíg a növény nem kezd el „élni”, addig nem is károsodhat. Éppen ezért a szőlősgazdák jóval jobban tartanak az áprilisi lehűlésektől.

A szántóföldeken sincs dráma. Az őszi vetésűek is jól bírják a hideget. A hótakaró jót tett a kikelt kalászosoknak. A mezőgazdászok leginkább attól tartanak, hogy az enyhülést követően – és ez már szinte borítékolható – jelentős területeken alakulhat ki belvíz.

A nagyigmándi gazda szólt arról is, ha több rügy károsodik, azt is érdemes figyelembe venni, ellenőrizni, mert akkor ahhoz kell igazítani a szükséges növényvédelmet. Továbbá ilyen esetben a metszést is kifizetődő késleltetni. Amennyiben az úgynevezett alsó kihajtások 25–30 százaléka ép, nem fagyott el, akkor gyakorlatilag teljes terméssel számolhatunk. Ugyanis időjárástól függetlenül is jó, ha a virágok 40–50 százaléka köt, akkor is lehetnek mennyiségre nagy hozamok. Mivel természetes körülmények között is előfordul, hogy például nem porzódik be a fák jó néhány virága.

– A környékünkön nem volt annyira durva a hideg – emelte ki Nagy Sándor. – Ennek ellenére ismét el kell végeznem a „vázás” ellenőrzést. Azaz lemetszek egy ágat, és azt a meleg szobában kihajtatom. Vagyis pár napon belül már pontosabb képet kapok arról, hogy életképesek-e a rügyek és, hogy körülbelül mekkora termés várható.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a természet gondviselése még megóvta a gyümölcstermés jó részét. Ám az tény, ez az ország nem minden pontjára igaz.