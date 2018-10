Gyönyörű csipkecsodákat készít a tatabányai asszony (fotók)

A kézimunkázók közül a legbonyolultabb műveletsorokat a csipkekészítők végzik. Ilyen Nagy Vincéné is, aki megkapta a legmagasabb szakmai elismerést, a „Népművészet Mestere” díjat is.

Drescher Mária néven látta meg a napvilágot szülei legkisebb gyermekeként megyénk nyugati határán. Az általános iskola után Dunaújvárosba került. Amikor váratlanul elvesztették édesanyjukat, átmenetileg abbahagyta a tanulást, és átvette a háztartás vezetését.

Később ápolónői képesítést is szerzett, majd házasságkötése és Kinga lányának megszületését követően mérlegképes könyvelő lett. Sokáig dolgozott Tatabányán a Komépnél, majd a cég felszámolása után egy kft.-nél 23 éven át. Elmúlt már 70 éves, amikor abbahagyta. Ez azért hihetetlen, mert most is maximum 60 év körülinek látszik.

Varázslatos személyiség, aki mindig is hatással volt az emberekre. Csipkekészítéssel csak felnőtt fejjel kezdett foglalkozni. Előtte Budapesten Petrás Annánál ismerte meg a különböző tájegységek jellegzetes hímzéseit, s nála találkozott a bábolnai Mátray Magdolnával, aki megtanította neki a csipkézés alapjait.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ma már rendkívül rutinosan mozgatja a szálakat, ám ami ennél is fontosabb, nem rejti véka alá szakmai fogásait, hanem nagy-nagy szeretettel adja azokat tovább. Örül, hogy újra virágkorát éli a csipke hazánkban épp úgy, mint külföldön. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy az általa készített remekművek közül néhány látható Algériában épp úgy, mint Pekingben, de a washingtoni Magyarok Házában szintén.

Marika eddig minimum 16, maximum 164 cérnaszálat használt fel csipkéi készítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy számára a csipkekészítés nem hobbi, hanem igazi elhivatottság, méghozzá a műfaj megmentése érdekében. Ezért igyekszik átadni tudását minden érdeklődőnek, mert határozott meggyőződése, hogy szegényebb lenne a világ csipkék nélkül. Már csak azért is, mert a legegyszerűbb ruhából is csodásat lehet varázsolni ilyen rátétekkel.