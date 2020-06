Gyermelyen több mint húszféle bort lehetett megkóstolni

A tavalyi barangolást elmosta az eső, idén megkegyelmeztek az égiek a Gyermelyre érkezőknek.

– Kellemes, nem túl meleg idő volt június 20-án – a bor is jobban esett így a Gyermelyi Borbarangolón. A hétvégén nyolc pince nyitotta meg kapuit a borok szerelmesei előtt. A járványhelyzet múlásával kimozdulhattak azok is, akik egy kis túrázásra vágytak – a borospincék csaknem két kilométer hosszan terülnek el, így egy kellemes séta segítségével három dűlősoron lehetett megkóstolni a részt vevő borászok portékáit.

Új pincészetek is bemutatkoztak, de voltak olyanok is, akiknek nem az útvonalon volt pincéjük: ők sátorral települtek ki és úgy kínálták a nedűt. A pincelátogatás központja a Bagó-hegyi elágazásnál lévő információs sátor volt, ahol a térképes útbaigazítás mellett a kóstolás során használható poharat is be lehetett szerezni. A majdnem százötven látogató számára a túra és a borok mellé a sokak által kedvelt helyi lángosozó biztosította az étket: csülökpörkölttel és jobbnál jobb lángosokkal várták a vendégeket.

A Borbarangoló társszervezője, Nagy Attila elmondta: az esemény eszmeisége többrétű. Az idelátogatóknak szeretnék bemutatni a tájat, az autentikus présházakat, a túraútvonalakat és a helyi borászokat is. Annál is inkább, hiszen Gyermelyen több mint ötszáz éve termesztenek szőlőt, így rendszeresen tartanak borkóstolókat és borversenyeket egyaránt.

A szervező hozzátette: kóstolóra kínálták a legújabb, reduktív erjesztéssel készülő borokat is. A technika különlegessége, hogy a hagyományos módszerrel ellentétben az erjesztés zárt fejtés útján zajlik; eredménye pedig a friss, üde és karakteres újbor.