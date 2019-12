Hatalmas mosolyt villantottak a megye kedvenc gyerkőcei

Átvette nyereményét a Gyermekmosoly pályázat második fordulójának hat díjazottja. A kicsik és nagyobbak Libri ajándékcsomagokat nyertek.

Mint arról beszámoltunk, lezárult a Gyermekmosoly 2019 verseny második fordulója is, amelyben olvasóink a 24 Órában megjelent fotókra voksolhattak. A 0-3 éves korosztályban az Gyermekmosoly 2019-es győztese a tatai Mesterházy Flórián lett. A második helyezést a mocsai Kutak Bence ért el, és a szintén dobogós harmadik helyet az esztergomi Radovics Miléna tudhatja magáénak.

A 4-7 évesek korosztályában a Gyermekmosoly 2019 nyertese az almásfüzitői Király Zoltán lett. A második díjat a tatai Demeter Orsolya Dóra. A harmadik helyezést pedig a komáromi Király Kíra Csenge érdemelte ki csodaszép mosolyával.

A két korcsoport nyertesei a héten átvették az értékes Libri-könyvcsomagokat. A kicsik megilletődve, de azért kíváncsian nézegették az ajándékokat. Az első helyezett tatai Mesterházy Flórián szerkesztőségünkben megvillantotta díjnyertes mosolyát is, a második helyezett mocsai Kutak Bence igazi kis felfedező módjára pakolta ki az ajándékcsomagot. a harmadik díjas esztergomi Radovics Miléna pedig kollégánknak mutatta be, hogy is kacag önfeledten egy öt hónapos baba.

A nagyobb díjazottak szinte egyből a feladványokkal teli könyvet nyitották ki először, és nekiálltak a fejtörők és labirintusok megoldásának. A almásfüzitői Király Zoltán, a tatai Demeter Orsolya Dóra és a komáromi Király Kíra Csenge már komoly nagy óvodások. Mindannyian szeretnek rajzolni és sokat olvasnak szüleikkel.