Gyerekhalál a vízben: a tatabányai szakértő elmondta, miben tévedhet a szülő

A szabadságukat töltő családoknál a szülők figyelme a nagy melegben könnyen lankadhat, emellett a nyaralás hevében kevésbé tarthatják be a parton előírt szabályokat is. Ráadásul az úszóedző szerint sokan azt hiszik, hogy tud úszni a gyerekük mély vízben is. Vélhetően ezen okok miatt történt több esetben tragédia napjainkban.

Az elmúlt időszakban számos, nem egy végzetes vízibalesetről hallhattunk országszerte, a számos gyerekhalál híre érthetően megrendíti az embereket, s kezdik firtatni, mit lehet tenni ezek megelőzéséért. Az egyik karcagi strandon belefulladt a gyógy­medencébe egy hétéves gyerek. A szülei egyedül hagyták a gyerekmedencében, amíg elmentek a büfébe, a kisfiú azonban egy idő után átment a mély vízbe, az úszómesterek vették észre, hogy fuldoklik, de sem ők, sem a mentők nem tudták megmenteni. Most vasárnap Alsóbélatelepen történt sokkoló baleset, egyszerre vesztette életét a Balatonban egy testvérpár. A fiatalabb, 13 éves fiút nem tudták újraéleszteni, 17 éves testvérének este találták meg a holttestét. A tinédzserek gumimatraccal mentek a vízbe, amiről valamilyen módon a vízbe csúsztak. A szülők már csak arra lettek figyelmesek, hogy nem tartózkodnak a testvérek a matracokon. Utólag kiderült, a gyerekek nem tudtak úszni, így esélyük sem volt a túlélésre a csaknem háromméteres vízben. A hasonló esetekkel megelőzésével kapcsolatban Rácz Renátót, az Utánpótlásért Vértes Sport Egyesület úszóoktatóját és sportszakmai igazgatóját kérdeztük, aki kiemelte, a nyaralásokon előforduló balesetek okozója sokszor a helytelenül beidegződött technika lehet. – Sokan házon belül próbálják megtanítani a gyerekeket úszni, ez több okból is baj lehet. Tapasztalom, hogy a szülőkre a szeleburdi gyerekek esetenként kevésbé hallgatnak, ritkábban fogadják meg a tanácsaikat, mint egy számukra idegen oktatóét. Más szempontból pedig nem biztos, hogy a laikusok meg tudják tanítani az úszás megfelelő, pontos technikáját. Továbbgondolva a dolgot, a másik nagy probléma az lehet, ha a gyerek mégis megtanul a szülőktől úszni, csak ezt úszószemüvegben teszi. Ez azért lehet baj, mert a mély vízben biztosan úszhat a szemét védőfelszerelésben, viszont ha a baleset fürdőzés során következik be, esetleg hirtelen esik be a gyerek a vízbe, akkor akár magától a víztől is bepánikolhat. Meglehet, hogy nincs hozzászokva a szemét érő vízhez és olyan sokk érheti, aminek hatására hosszú pillanatokra akár elfelejtheti az úszást is – mondta el az oktató. Bízzuk szakképzett oktatókra a helyes technika elsajátítását!

Rácz Renátó elmondta: az vízbiztonság kérdése fontos, ez ugyanis szakembert igénylő mérföldkőként kezelendő a gyerekek úszásoktatásakor.

– Az a tapasztalatom, hogy egyebek mellett a gyerekek úszástudásával kapcsolatban is elfogultan vélekednek a szülők. Sokan jönnek úgy az úszóiskolába, hogy azt állítják: a kicsik már képesek úszni a mély vízben, teljesen vízbiztosak. Ez általában annyiban merül ki, hogy ahol leér a gyerek lába, ott nagy kedvvel merülnek és ugrálnak a vízbe. A strandon elsajátított technikákat sokszor tévesen, biztos úszástudásként értelmezik. Ha úszásról van szó, főleg kisgyermek esetében, mindenképpen érdemes még fiatal korban szakember segítségével megtanulni – hangsúlyozta.