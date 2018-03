Gyászoló anya: a fogamzásgátló miatt halt meg a kislányom!

Hat napja szedte az új fogamzásgátló tablettát egy 18 éves Komárom-Esztergom megyei lány, mikor tüdőembóliát kapott.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt egy fiatal lány az egyik Komárom-Esztergom megyei kistelepülésen, Kecskéden. Osztálytársai folyamatosan viszik a mécseseket a gyászoló család otthonának kerítéshez, hogy így emlékezzenek rá. Az édesanya szerint az új fogamzásgátlója miatt halt meg egyetlen lánya.

Ahogy a gyászoló édesanyától megtudtuk, a korábban szedett készítmény helyett központi hiányra hivatkozva ajánlották lányának az új tablettákat, amelyeknek ugyanaz a hatóanyaga.

„Hat darab tabletta a 18 éves gyermekem életébe került. Pillanatok alatt tüdőembóliát kapott és már nem tudták megmenteni.”

A megtört édesanya most fel szeretné hívni a fiatal lányok és szüleik figyelmét a fogamzásgátlók veszélyeire, és azért fog küzdeni, hogy megakadályozza a hasonló tragédiákat.

A trombózis kialakulásának számos kockázati tényezője ismert, az egyik ilyen például az úgynevezett Leiden-mutáció is, amely egy genetikai eredetű véralvadási zavar. Kockázati tényező lehet akár a tartós fekvés, a szív- és vesebetegség, a fogamzásgátló tabletta, és a dohányzás is, amely szintén elősegíti a mélyvénás trombózis kialakulását. A Leiden-mutációt egyébként vizsgálattal ki lehet mutatni. A Házipatika kiemeli: maga a genetikai elváltozás csak genetikai vizsgálattal mutatható ki, azonban már pontos gyorstesztek állnak annak kiderítésére, hogy van-e olyan véralvadási rendellenesség, amely Leiden-mutáció következménye lehet. Fontos, hogy fiatal korban jelentkező, mással nem magyarázható és/vagy ismétlődő trombózis kapcsán minden esetben történjék meg a Leiden-mutáció kizárása, és hogy a beteg gyermekeit, a szüleit is megvizsgálják, ha kiderül a mutáció.

A Webbeteg is felhívja a figyelmet arra, hogy a fiatalok közül is egyre többen vannak kitéve a mélyvénás trombózis veszélyének. Mint írják, a fogamzásgátló tabletták szedése népszerű a fiatal lányok körében, ez önmagában nem jelent kockázatot, azonban egyéb hajlamosító tényező, például az örökletes véralvadási zavar, a dohányzás, visszér betegségek esetén, jelentősen megnő a trombózis rizikója.

A betegtájékoztató is kitér a trombózisra

A fogamzásgátló betegtájékoztatója szerint egyébként nem szedheti a készítményt trombózisos, tromboembóliás ember, ahogy az sem, akinek agyi ér- vagy koszorúér-betegsége, trombózisra hajlamosító szívbillentyű-problémája vagy szívritmuszavara van. Szintén nem szedhetik ezt az adott gyógyszert azok, akiknek öröklött vagy szerzett hajlamuk a van arra, hogy a visszereiben vagy a verőerében trombózis alakuljon ki, ha olyan jellegű fejfájása (migrénje) van, amit idegrendszeri tünetek, például aura kísérnek.

Az érszövődménnyel járó cukorbetegségben, a nem megfelelően beállított vagy kezeletlen magasvérnyomás-betegségben szenvedők sem szedhetik, ahogy azok sem, akik nagymértékben emelkedett vérzsírszint (trigliceridszint) mellett aktuálisan hasnyálmirigy-gyulladásban szenvednek vagy korábban szenvedtek. Jó vagy rosszindulatú májdaganat, emlőrák (vagy más ösztrogénfüggő rosszindulatú daganat), aktív májbetegség és kóros májműködés esetén ugyanúgy tiltott a fogamzásgátló, mint a tisztázatlan hüvelyi vérzés esetén, de természetesen akkor is, ha allergiásak vagyunk a gyógyszer összetevőire.

Megnéztük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszer-helyettesíthetőségi listáját, amely szerint a lány korábbi és mostani fogamzásgátlója helyettesíthető, feltéve, hogy azonos hatóanyagtartalommal bírnak. Arról egyelőre nincsenek információink, hogy pontosan milyen volt az a gyógyszer, amit a lánynak ajánlottak a vényre felírt korábbi fogamzásgátlója helyett.

