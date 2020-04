Gyakrabban fertőtlenítik a tatabányai lépcsőházakat

A társasházkezelő telefonos ügyfélszolgálatán munkanapokon továbbra is a lakóközösségek szolgálatában áll.

Gyakrabban fertőtlenítik a lépcsőházakat a Ház-Gazda Kft. munkatársai annak érdekében, hogy megelőzzék a koronavírus-fertőzést a tatabányai társasházakban. Kis Zsuzsanna, a cég ügyvezetője elmondta: a korábbihoz képest most többször, hetente kétszer fertőtlenítenek. A megszokott felmosásokon és törölgetéseken túl, ezúttal nagy hangsúlyt fektetnek a korlátok és a kilincsek áttörlésére, mosására.

A munkatársaik védőfelszerelésben – arcmaszkban és kesztyűben – végzik a munkájukat. A lépcsőházakban a koronavírussal kapcsolatos információkat is elhelyezik.

– Munkatársaimmal együtt úgy határoztunk, hogy munkanapokon továbbra is ügyfeleink szolgálatában állunk – meséli Kis Zsuzsanna. – Azt tapasztaljuk, hogy az idős emberek egy része nagyon meg van ijedve. Nemcsak a járvány okozta egészségi problémák, hanem az is aggasztja őket, hogy ha elromlik valami a lakásukban, ki fogja megjavítani. Mi továbbra is állunk rendelkezésükre, s vállalkozóink szükség esetén a lehető leggyorsabban kivonulnak a helyszínre.

Május 31-éig kellett volna megtartani a társasházakban a közgyűléseket. A kialakult helyzetre való tekintettel ezeket most elhalasztják. A Ház-Gazda Kft. kiküldte ügyfeleinek az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, s ha a helyzet normalizálódik, akkor hívják csak össze a közgyűléseket.

A Ház-Gazda Kft. az egyik legnagyobb társasházi közös képviselet Tatabányán. Jelenleg száz társasházzal van szerződése, amelyekben 2534 lakás van. Az itt élők száma meghaladja az ötezret, s hozzávetőlegesen 40 százalékuk hatvan év feletti állampolgár. S. G.