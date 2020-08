Bemutatkozik Császár, a gőzerővel fejlődő bakonyaljai település

A járványhelyzet sem tudta visszafogni Császár fejlődését. Közel 600 millió forint értékű beruházás zajlik jelenleg a faluban: épül az új bölcsőde, felújítják az óvoda főzőkonyháját, több utca csapadékvízgondja is megoldódik, illetve megújul az egészségház is.

Az idei volt a legellentmondásosabb év Császár életében a település polgármestere szerint.

– Egyrészt a vírus miatt kialakult helyzet és az elvitt gépjárműadó miatt szomorkodni lenne okunk. Másrészt Császár életében soha ennyi beruházás nem történt még egy időben, mint ami most zajlik. Nemcsak az önkormányzat fejlesztései, hanem az egyház, a civil szervezetek munkájának köszönhetően is elmondhatom, hogy ez az év kiemelt mérföldkő a falu életében – magyarázta a kettősség érzését Beke Gyöngyi, Császár polgármestere.

– Önkormányzatunk a vírus miatti leállások idején elkezdte az egészségház belső felújítását. Ehhez a Magyar Falu Programban nyertünk el 31,8 millió forintot, amit a falunak 10 millióval kellett kiegészíteni. Közben elkezdődött az óvodai főzőkonyha felújítása, valamint az óvoda akadálymentesítése is, amihez 40 millió forintos támogatást kaptunk – sorolta a beruházásokat a polgármester. Hozzátette: a Császári Sport­egyesületnél is sok fejlesztés zajlik jelenleg, amihez a falu 10 millió forint támogatást nyújt.

– Jelenleg a falu legnagyobb beruházása az új bölcsőde építése, amit a 298 millió forint vissza nem térítendő TOP-pályázatnak köszönhetünk. Közben az egészségházban a belső felújítás után hamarosan a külső felújítással és energetikai fejlesztéssel folytatódnak a munkák. Ugyanis a Magyar Falu Programban 20 millió forint, vissza nem térítendő támogatást kaptunk az épület külső megújítására – árulta el a település vezetője, aki elmondta, hogy ezzel még mindig nincs vége a jelenleg is zajló fejlesztéseknek.

– Megkezdtük négy utca – Kossuth, Petőfi, Bajcsy és Széchenyi – csapadékvíz-elvezetésének a kivitelezését, erre a célra 178 millió forintot nyertünk a TOP keretében. Továbbá ebben az évben a Vidékfejlesztési Program sikeres pályázatának köszönhetően beszereztünk 3 darab 45 négyzetméteres sátrat is, amelyeket a falu rendezvényein fogunk használni. A sors iróniája, hogy ebben az évben a vírus miatt rendezvényeink java része elmarad. Idén már biztos, hogy nem lesz megtartva se az országos fogathajtó verseny, se a regionális fakitermelő kupa, se a falunap – mondta Beke Gyöngyi.

– Folyamatban lévő pályázatunk a Belügyminisztérium által kiírt belterületi utak felújítására beadott projektünk, melynek sikeres elbírálása esetén 3 utca – Dózsa, Ady és Váci – újulhat meg – tette hozzá a polgármester, aki kihangsúlyozta, hogy a jövőben az utak felújítása lesz az önkormányzat fő célkitűzése.

– Sok tervünk, álmunk van még, ehhez jó partnereim a munkatársaim és a képviselő-testületem, akikkel jól együtt tudunk dolgozni. A takarékos gazdálkodásra és a folyamatos pályázásra nagy hangsúlyt fektetünk. Én akkor vagyok boldog, ha a falu dolgai jól mennek. Örülök, ha megdicsérik a települést, milyen szépen fejlődik, és milyen gondozott. Nekem ezek a dolgok fontosak csakúgy, mint az, hogy az emberek szeressenek itt élni. Legyenek olyan közösségi programok, amik elősegítik az összetartozás érzését.

Hamarosan bölcsődét is építenek

Új, kétcsoportos, 28 férőhelyes, közel 400 négyzetméteres bölcsőde épül Császáron a TOP 298 millió forintos vissza nem térítendő támogatásának köszönhetően. A faluban már évek óta túljelentkezés van az – egyébként 72 férőhelyes – óvodában. Az új bölcsődével most ez a gond is megoldódhat.

Támogatás

Minden császári lakhelyű általános és középiskolás kap idén beiratkozási támogatást. A gyerekenként 10 ezer forintos juttatásért október 31-ig lehet jelentkezni.

– Végeztünk egy igényfelmérést a fiatal családok körében, a visszajelzések alapján döntöttünk a bölcsőde építése mellett. Emellett úgy gondoljuk, hogy ha a három év alatti gyerekek ezentúl a bölcsődébe kerülnek, akkor az megoldja az óvoda létszámproblémáját is – magyarázta Beke Gyöngyi, hozzátette: az új épület az óvoda udvarában kapott helyet, és már meg is kezdték az alapozási munkálatokat. – A bölcsődéseknek is az óvoda konyháján fognak főzni, de az udvaruk teljesen külön lesz. Ha minden a tervek szerint zajlik, akkor jövő ősszel már birtokba is vehetik a kicsik az épületet.

Már épül az új sportöltöző is a településen

A Császári Sportegyesületnél sem torpantak meg a fejlesztések az idén. Elkezdték az új öltöző építését, elkészült a lelátó, és a pályát is felújították. Vincze Árpád, az egyesület szakmai vezetője elmondta, hogy új világítást is kap hamarosan a pálya.

– A régi öltözőnk már nem felelt meg az előírásoknak, ezért tavaly pályáztunk egy új épület kivitelezésére. A beruházást végül 26 millió forint taotámogatásból tudjuk finanszírozni, amihez az önkormányzat 10 millió forint önrészt biztosított a számunkra – magyarázta a szakmai vezető. Hozzátette: az új öltöző tavaszra készülhet el, és lesz külön öltözője és zuhanyzója a vendég és a hazai csapatnak, illetve a bíróknak is, de a nézők számára is kialakítanak mosdókat.

Feljutottak

A Császári Sportegyesület vezetősége és háromfős edzői gárdája öt éve újult meg, akkor kezdték visszacsábítani a környező települések csapataiba leigazolt császáriakat. Jelenleg az egyesület 110 leigazolt tagjának 90 százaléka helyi. A férfi focicsapat 2 éve feljutott a megyei másodosztályba, de a tartalékcsapatuk is megnyerte tavaly a bajnokságot, és így kerültek a 3. osztályba. Valamint az U14 is megnyerte a maga bajnokságát, ahol a gólkirály is tőlük került ki.

A sportegyesület az új lelátót is szintén a társasági adókból befolyt támogatásból tudta megépíteni. A 6 millió forintos beruházás 1,8 millió forintos önrészét ebben az esetben támogatói hozzájárulások adták.

– A pálya tereprendezése is esedékes volt már, az egyenetlen föld ugyanis balesetveszélyes volt, illetve a játékélményt is rontotta. A 4 millió forintos költségből az önkormányzat 1,2 milliót vállalt, míg a többit a tao-támogatásból fedeztük. De hamarosan új világítást is kap a pálya. Ehhez a Bokodi Hőerőműtől kaptunk négy villanyoszlopot ajándékba. Jelenleg a lámpatestek beszerzése folyik, a tervek szerint ősszel már üzembe is helyezzük azokat – sorolta a beruházásokat a szakember. Vincze Árpád elárulta, hogy a következő tervek között a pálya karbantartásához egy többfunkciós fűnyírós traktor beszerzése szerepel.

Új játszótér

Egy új játszótér fogadja a Zrinyi Ilona Általános Iskolába szeptemberben visszatérő diákokat. A Tatabányai Tankerületnek köszönhetően 6,8 millió forintból két lengőhinta, egy fészekhinta mászógúla és egy drótkötélpálya épülhetett.

Családi nap

Az elmaradt gyereknap helyett augusztus 31-én, hétfőn családi napot szerveznek az általános iskola udvarán. A tanévnyitót pedig szeptember 1-én, kedden tartják. A tervek szerint ugrálóvár, csúszda, arcfestés várja a gyerekeket.

Megyénk körül

Szeptember 4-én látja vendégül a falu Neszmélyt a Megyénk körül megyünk körül program keretében. A császáriak még tavaly ősszel jártak a Duna-parti településen.

A településről bővebben

A település és környéke már az őskorban is lakott volt. Őskori kőeszközök, a rómaiak korából, avar korból való leletek kerültek itt a felszínre. Császár neve oklevélben, nemesi névben 1233-ban szerepel első ízben. A falu elnevezése (a Császár főnévre vezethető vissza) személynévből ered. Múltja igen gazdag, a régészek egymást követő korok számos emlékét tárták fel – a kőkorszaktól kezdődően. Az avaroktól származó övveretek vagy római maradványok egyaránt utalnak lakott településre. A 16. század elején már népes falu volt. A 19. században többször lett pusztító tűzvész martaléka, azonban a csapást mindannyiszor kiheverte a település.

Önkormányzat: Vezetők Polgármester: Beke Gyöngyi, alpolgármester: Pordán János, jegyző: Dr. Dörnyei Vendel, képviselők: Váczi Vince, Tóth Imre, Vincze Árpád, Paulovics László, Szabó Attila

Bár a falunap idén elmarad, a szüreti felvonulást a tervek szerint megtartja a község október 3-án. Ha a helyzet engedi a település utcáin fogatokon és lóháton haladnak majd végig a felvonulók. Császár egyes részein finomságokkal megrakott asztalokkal várják a sokadalmat. A falatozás közben a kocsikon utazó zenészek húzzák a talpalávalót a táncolóknak.

Segít a megye

Császár önkormányzatának régi célja volt egy új bölcsőde megépítése. A közel 300 millió forintos projekt keretében most megvalósulhat a 28 gyermek ellátását biztosító intézmény 8 munkahely teremtésével – adta hírül Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

A beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kerülhet sor, akárcsak a csapadékvíz-elvezetők fejlesztésére. Az elnyert 178 millió forintból közel két kilométer hosszúságban építenek, korszerűsítenek. Ugyancsak a TOP tette lehetővé korábban az óvoda udvarának megújítását. A játékteret már nagy örömmel használják a gyermekek.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

(Az összeállítás Császár önkormányzatának támogatásával készült.)