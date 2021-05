Gondosan őrzi Dad hagyományait mindenki szeretett piperegyűjtője

Sőrfőzőné, Kati az egykori nyugdíjasklub vezetője, Dad híres piperegyűjtője mindenki számára rendelkezésre áll, aki a település hagyományait szeretné megismerni.

Kicsit késve érkezünk, mégis annál nagyobb szeretettel fogad az egykori nyugdíjasklub vezetője. Mint mondja, 15 évvel ezelőtt megörökölte a kulcsokat, azóta ha megcsörren a telefonja, jön és körbevezeti az idegent. Elöljáróban elmondja, a kétosztatú, kétlakásos, nádfedeles zsellérház a dadi hagyományok gyűjteménye. Mint megtudjuk, nem túlzás ezt állítani, hiszen minden jólelkű család összefogott, hogy múltjának kicsiny darabja méltó helyen szülessen újjá.

Beljebb megyünk. Az első ajtó a konyhába nyílik. Megtalálhatók itt a kenyérsütés eszközei: a fából készült dagasztóteknő, a kenyér formáját megadó szakajtók, a sütőlapát, a felénk kredencnek nevezett konyhaszekrény tányérossal, a csikósparherd, a vizespad, az állványra helyezett lavór, a faszenes vasaló és egy tarkedlisütő. A falon a mindennapi konyhai munkához szükséges kellékek: szűrők, fakanalak. Ráadásul Kati néni házi áldásainak egyes darabjai is kiemelt helyet kapnak: „Ne hagyd el soha azt, ki téged szivből imád/ Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád”. Mellette pedig a másik: „Egy a párom, egy a szívem/ Egyet tud szeretni híven…”

Aktuális idegenvezetőnk szerint a szoba berendezését több polgárcsalád örökösei ajándékozták a Tájháznak. A gyönyörűen faragott bútorok jólétet sugallnak. A magasra vetett ágy, a hatalmas szekrények, a tulipános láda, a szentsarok képei, az éjjeliszekrényen álló Biblia és zsoltárok, a sarokpad, a petróleumlámpa, az apró ablakok, a fagerendák és az agyagos, döngölt padló mind-mind a múlt hangulatát közvetíti felénk.

Több mint százéves darabok lógnak a szekrényben. Ingek, hálóruhák, csizmanadrág, de még egy vőlegénykabát is. Úgy tudjuk, a ruhaneműk legtöbbje a Ropoli családtól származik, a Somogyi család tulajdona volt a szekrény. Előtte egy varrógép díszeleg, állítólag üzemképes, Horváth Péter adománya. Azonban Tálasiéknak és Mohosiéknak is fontos szerepük volt a Tájház kialakításában.

A konyhából az udvarra kilépve az eresz (eszterha) alatt jutunk be a hátsó rész konyhájába, ahol egy kovácsműhely felszerelése tekinthető meg a falu néhai kovácsmestereinek jóvoltából: fújtató, kemence, kalapács, üllő, különböző formájú és méretű fogók, patkószögek, sőt még egy, a kovácsműhelyt hirdető cégér is. Ebből a helyiségből nyílik a ház utolsó szobája, ahol tematikusan rendezték múltunk emlékeit. Az egyik sarokban a földművelés eszközei (favella, kasza, tokmány stb.) sorakoznak, a másikban a tatai múzeum tulajdonát képező, Dadon feltárt avar kori halotti urna darabjai láthatók, míg a harmadikat a kenderfeldolgozás eszközei töltik be. A mindennapi életben nélkülözhetetlen edények, tejesköcsögök, vizeskancsók, máktörők, vajköpülők szinte teljes épségben polcokon sorakoznak.

A falu történetét bemutató írásos emlékek a szoba közepén elhelyezett tárlóban tekinthetők meg, míg a régi fényképek a falon. Az épületet 1999-ben nyilvánították műemlékké.