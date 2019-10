Gombákra vadásztak az agostyáni óvodások

Ismét a gombáké volt a főszerep Agostyánban, ahol immáron XVIII. alkalommal szervezték meg a gombafesztivált.

A Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézményében a gyerekek egész héten a gombafesztiválra készültek. Verseket, dalokat tanultak, a termeket pedig a gombákról készült rajzokkal díszítették fel. Pénteken ugyanis vendégek érkeztek. A Miskolci Gombász Egyesület tagjait várták nagy izgalommal az óvodások, akikkel szombaton együtt indultak gombavadászatra.

Általában két túrát szervezünk. Egy könnyűt a kicsiknek, és egy nagyobbat – mesélte Zsebőkné Hidvégi Éva, az óvoda vezetője. – Ezúttal azonban a száraz idő miatt, a siker érdekében a nagyobb területet kellett bejárnunk. A csapat reggel a buszfordulónál találkozott, innen sétáltunk fel a Kecskehegy tetejére, ahol beindulhatott az igazi vadászat – árulta el az óvodavezető, aki nagyon örült, hogy minden évben egyre többen csatlakoznak a túrához. Most is érkeztek iskolás és óvodás csoportok Tatáról, akik segítettek a gyűjtésben.

A túra alatt a Miskolci Gombász Egyesület tagjai alig győztek válaszolgatni a lelkes gyerekek kérdéseire. Az apróságok, ahogy egy újabb gombára leltek, azonnal szaladtak a szakemberekhez, hogy minél többet megtudjanak zsákmányukról. Természetesen a veszélyes, mérgező gombákkal óvatosan bántak. Az ehetőkről viszont a résztvevők megtudhatták, hogy hogyan szokták fogyasztani azokat, sőt még receptötleteket is kaptak.

Kiderült az is, hogy a gomba fontos élelmiszer. Ugyanis az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen aminosavakat is tartalmaz, ezért hetente egyszer célszerű lenne fogyasztani. Emellett alacsony a kalóriatartalmuk és B- és D-vitamint is tartalmaznak. Az egyesület vezetője, Béres János egyébként nemcsak a gombák szakértője. Erdészként a környék élővilágáról is lebilincselő történeteket mesélt a gyerekeknek. Nem ritka az sem, hogy a túra során őzeket vagy vaddisznókat látnak. Idén például egy, az avarban megbúvó agancsos koponya aratott sikert.