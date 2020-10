Felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói, akik a Zsigmondy-projektnap keretében különböző programokon vettek részt.

Az intézmény tájékoztatása szerint a különleges nap eseménysorozatát a retró hangulat is átszőtte, a diákokat pedig teljesen magával ragadta az elmúlt évtizedek atmoszférája. A gimnázium épületébe belépve úgy érezhették magukat a tanulók, mintha időutazásra vállalkoztak volna, hiszen a folyosón a hetvenes, illetve nyolcvanas évek divatját jelenítették meg. A hangulatot tovább fokozta az is, hogy a hangszórókból a legismertebb retró slágerek szóltak.

Az osztályokban minden bizonnyal nagy élményt hagytak az ismert dalok, hiszen egymással versenyeztek azon, hogy ki ismeri fel a dalokat, majd néhány vidám táncot is rögtönöztek a zenére.

Egy különleges bringaversenyre is invitálták a diákokat, akik testközelből nézhettek meg egy 1957-ből származó kerékpárt is. A korábbi évtizedek bulijainak hiányozhatatlan pillanata, a limbóverseny is felejthetetlen élményeket biztosított.

A Zsigmondy-projektnap keretében „avatták” a kilencedik évfolyamosokat. Több vicces feladatot is teljesíteniük kellett a gimnázium legfiatalabb tanulóinak, de ügyességüknek, illetve az osztálytársak biztatásának köszönhetően sikerrel vették az akadályokat. Az intézmény fényképén is látható, hogy a fiúk örömmel tolták végig az akadálypályán a talicskát, melyekben a lányok foglaltak helyet.

A különleges nap zárásaként egy időkapszulát helyeztek el, majd a gimnázium udvara tanulókkal telt meg. A jelenlévők nagy lelkesedéssel vágtak bele a környezet­szépítésbe. Volt, aki gazolt, mások gereblyéztek, de a növények metszését és öntözését is büszkén elvégezték.