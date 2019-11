Gazdára találtak Komáromban a Salkaházi Sára-díjak

Az idei esztendő során Hörömpöli Erzsébet és Keszthelyi Kálmánné vehette át a Salkaházi Sára-díjat a komáromi városházán.

A szociális munka napjának alkalmából adták át a Salkaházi Sára-díjakat a komáromi városházán hétfő délután. Dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, valamint dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestert, Vajda Bence és Hajnal Dóra önkormányzati képviselőket.

Elmondta, fontos, hogy az intézményhálózat megkapja a megfelelő megbecsülést az önkormányzat költségvetésében is. Bejelentette, az idei esztendőben minden városi fenntartású szociális intézményükben tizenharmadik havi fizetést szeretnének majd fizetni. Hozzátette, a következő évi költségvetésben a tervek között béremelés is szerepel, amely lehetőséget próbál majd nyújtani ahhoz, hogy vonzóvá tegye ezt a pályát a fiatalok számára is.

A Salkaházi Sára-díjakat ezúttal is ketten vehették át: Hörömpöli Erzsébet, aki 2012 óta segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját, a napokban kapta meg az Ambrózia-díjat a máltaiaktól, munkájának elismeréseként. A fogyatékkal élő fiatalokat tisztelettel és szeretettel kezeli, rendszeresen segít a ruharaktárban, élelmiszerosztásban és rendezvényeken.

A másik díjazott Keszthelyi Kálmánné lett, aki 1980-ban, az érettségi megszerzése után kezdett el dolgozni Komárom akkori egyes számú bölcsődéjében kisegítő gondozónőként. Később csecsemő- és kisgyermeknevelő oklevelet szerzett, ezután nevezték ki gondozónőnek. Mindig fontosnak tartotta a folyamatos szakmai megújulást, az új módszerek elsajátítást és a tanultak gyakorlati alkalmazását.