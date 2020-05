Gátat építenek Nyergesújfalutól

A gát a Nyergesújfalu-Dunaalmás öblözetet az Esztergomi öblözettől elválasztó Sándor-pataktól halad Esztergom irányába.

A napokban megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a kormány az esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges beruházásokra az idei költségvetésből 1,5 milliárd forintot, a jövő évi büdzséből pedig 425 millió forintot biztosított. A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) a horgászokat érintő változásokról kérdezte a vízügyi igazgatóságot.

Molnár András, az ÉDUVIZG Tatai Szakaszmérnökségének munkatársa elmondta: a gát a Nyergesújfalu-Dunaalmás öblözetet az Esztergomi öblözettől elválasztó Sándor-pataktól halad Esztergom irányába. A fejlesztés során megépül csaknem egy kilométer árvízvédelmi töltés, valamint a Sándor-patakon árvízvédelmi zsilipet és víztározó teret létesítenek. A védelmet a Nyergesújfalu és Tát közötti nyílt ártéri Duna-szakaszon kell megvalósítani. Ebbe beletartozik az öblözet árvízvédelmi biztonságának a megteremtése, valamint a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő árvízvédelmi fejlesztés.

Az érintett Duna-part kedvelt horgászhely, mely megközelítése továbbra is lehetséges lesz a 11-es útról. A projekt keretében egy, a közforgalom számára az átadás után megnyitott magánutat építenek ki a főút felől a kiskertek és az ipari fejlesztési terület között. A Duna-parton egy parkolásra alkalmas, rendezett területet alakítanak ki azon a helyen, ahol a horgászok most is megállnak gépjárműveikkel.

A kivitelezési munkálatok hamarosan elkezdődnek, és várhatóan 2021 tavaszáig tartanak. A beruházás ideje alatt a munkaterület lehatárolása és anyagbeszállítás miatt várhatóan korlátozásokra kell számítani. A megépült árvízvédelmi létesítmény vagyonkezelője, fenntartója és üzemeltetője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság lesz.