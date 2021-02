Ászárnak szentelte az életét Ligeti Gábor. A 80 éves, ászári születésű férfi 2002 óta tagja a képviselő-testületnek, és immár negyedik alkalommal tölti be az alpolgármesteri posztot. Gabi bácsi számára a település fejlődése és a lakosok a legfontosabbak.

Gabi bácsit mindenki szereti Ászáron. Sokan odaköszönnek neki az utcán, vagy megállítják, hogy ügyes-bajos dolgaikban tanácsot kérjenek tőle. Az alpolgármester pedig mindenkit szívesen meghallgat. Elmondása szerint a lakosok, akik legjobban ismerik a település apró-cseprő problémáit. Sokszor egy ilyen baráti beszélgetésen derülnek ki a fejlesztésre váró területek.

A nyugdíjas férfi most a pandémia miatt keveset mozdul ki otthonából, a hivatalban is féltik, így főleg telefonon egyeztetnek. Ezt Gabi bácsi nehezen viseli, hiszen szereti életének minden percét aktívan tölteni, hasznára lenni falujának.

– Tagja vagyok a helyi nyugdíjasklubnak és a dalárdának is. A horgászegyesületben és a vadásztársaságban a mai napig is aktív szerepet töltök be. Az ászári református egyház gondnoki feladatait is én látom el. A pandémia előtt a közmunkások irányításából, a munkák felügyeletéből is kivettem a részem. Az eredeti szakmám asztalos, a kis műhelyemben a mai napig magam végzem el a kisebb javításokat. A szabad­időmben pedig legszívesebben a szőlőmben tevékenykedek – árulta el Gabi bácsi, akit a település hivatalában egy kis meglepetésünnepségen köszöntöttek fel 80. születésnapja alkalmából.

Pekár Zsolt, Ászár polgármestere szerint a nyugdíjas férfi a falu füle, szeme és lelke. Az utcákat járva észreveszi a problémákat, meghallja az emberek kéréseit és szívét is beleadja, hogy a település fejlődjön.

– Ligeti Gábor, mint a falu szülöttje, egyik főszereplője volt a Kisbértől való leválás kezdeményezésének és megszervezésének az 1999-es helyi népszavazáson. Azonban ettől sokkal fontosabb az, hogy a 2002-ben megalakult első önálló önkormányzat képviselő-testületének tagjaként, sőt alpolgármestereként a települési önkormányzatiság kiépítésében a mai napig aktívan munkálkodik – magyarázta a polgármester.

Hozzátette: Gabi bácsi részese volt a települési infrastruktúra kialakításának, az ászári közintézmények megújulásának, mint az óvoda, iskola, az új hivatal épülete, vagy a művelődési ház. De aktív motorja volt a település útjainak, járdáinak kiépülésének is.