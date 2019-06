Futópályával és fitneszparkkal bővül Dorog a nyáron

Az elmúlt napokban munkaterületté vált az Otthon téri park, ahol a Dorogi Zöld Kör elnevezésű projekt keretében nyár végéig rekortán, vagyis műanyag borítású futópályát alakítanak ki, továbbá szabadtéri fitneszparkot is létesítenek. A nyomvonal kijelölését követően a tényleges munkálatok a KosBor Fesztivált követően kezdődtek csak el, amelyről az önkormányzat és a városi egyesített sportintézmény előzetesen is tájékoztatta a lakosokat.

A kivitelezést végző cég munkatársai a Föld kincsei emlékkúttól az óvoda felé haladva marták fel elsőként a földet, ahol azóta már a futópálya szegélyét és az alapként szolgáló sóderágyat is elhelyezték.

Sportváros

Dorogon a verseny- és az ama­tőrsport is szárnyal, amelyet a különböző civil egyesületek aktív tevékenysége is alátámaszt. A városban igen erős a „futókultúra”, amelyhez a Dorogi Futókör Sportegyesület által rendezett városfutások, és a két évtizedes hagyománnyal rendelkező Sarpi-Dorog Futófesztivál is hozzájárul. A Buzánszky Jenő Stadion futópályáját is előszeretettel veszik igénybe a lakosok, akik gyakran hosszabb távú rendezvényeken is képviselik a települést.