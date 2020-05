Friss koronavírus adatok Komárom-Esztergomból – másfél hónapja nem történt ilyen

Több mint egy hónapja nem fordult elő, hogy ne emelkedett volna a nyilvántartott fertőzöttek száma, adatkorrekció miatti csökkenés pedig április 4-én volt utoljára.

Komárom-Esztergom megyében 244-ről 243-ra csökkent a nyilvántartott fertőzöttek száma május 27-re. Mindez, ahogy az korábban az Operatív Törzs tájékoztatóján elhangzott, adatkorrekció eredménye. A változás oka, hogy a vizsgálati minták a Nemzeti Népegészségügyi Központba érkeznek be, és a laboratóriumi kérőlap kitöltése alapján töltik fel az első adatokat. Azonban az ezt követő járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás során derül ki pontosan, hogy tulajdonképpen hol is lakik a beteg, hol tartózkodik és hol van a fertőződésnek a helye. Ekkor korrigálják a területi adatokat, ha szükséges.

A Komárom-Esztergom megyei egy fős csökkenés több szempontból is érdekes. Egyrészt most fordult elő másodjára, hogy így korrigálni kellett az adatokat. Az első ilyen eset bő másfél hónapja, április 4-én történt. A másik pedig, hogy április 22. óta óta az is másodjára fordult elő most, hogy nem emelkedett a fertőzöttek száma szűkebb hazánkban. Akkor két napig 48-on stagnált a koronavírusosok száma, majd élénk emelkedésbe kezdett és egy héttel később már 100 felett volt ez a mutató.

Hazánkban újabb 22 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3793-ra nőtt beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 505-re emelkedett az elhunytak száma, 1856-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1432 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41, az elhunytak 60, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. 430 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

Térségünkben Győr-Moson-Sopron megyében immár napok óta nem változik az esetszám, továbbra is 84 beteget tartanak nyilván. Veszprémben és Fejérben eggyel-eggyel 65-re és 369-re nőtt május 27-re a nyilvántartott fertőzöttek száma.

A kormányzati tájékoztató oldal emlékeztetett rá, hogy a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a célu, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet.