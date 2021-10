Az Ismerős Arcokkal elevenedett meg a második világháború az erődben (fotók)

Repülőgép, órási tankok, világháborús fegyverek, hangos robbanások. Ezek jellemezték a hétvégén a komáromi Monostori erődöt, ahol hadijátékokat tekinthetett meg a szép számú érdeklődő.

Turbók Attila szervező elmondta, ezt a rendezvényt minden évben megrendezik, a tavalyi esztendő képezett kivételt, ekkor ugyanis közbeszólt a pandémia. Így aztán a hagyományőrzők még a megszokottnál is nagyobb várakozással tekintettek a hétvége elé. Nem voltak ezzel másképp a nézők sem, hiszen zsúfolásig telt gépjárművekkel az erőd környéke. Turbók Attilától azt is megtudtuk, ilyen jellegű találkozó nem nagyon van még egy hazánkban. Ezúttal 257 hagyományőrző érkezett Komáromba, nem csupán hazánkból, hanem Csehországból és a Felvidékről is.

A hadijátékokkal párhuzamosan gyerekprogramok is zajlottak az erőd udvarán felállított sátorban. A kicsik megtekinthették A halász és a felesége népmesét, majd Ricsi bohóc is szórakoztatta őket szombaton. Fellépett a Klapka dandár fúvószenekara, majd Farkasházi Réka adott műsort a gyerekeknek. Később karatebemutatót is láthattak a fiatalok.

A világháborús hadijátékok szó szerint hangos sikert arattak, inkább a nagyobbak körében. A kisebbek közül ugyanis többen túl hangosnak ítélték a csata zaját, elégedetlenségüknek pedig hangos sírással adtak tanúbizonyságot. Velük a szülők inkább az ügyességi játékok felé vették az irányt, azonban, így is bőven telve maradt a nézőtér. A délutáni második világháborús hadijáték látványos felvonulással kezdődött, először német, majd szovjet, végül pedig magyar katonák érkeztek, látványos tankokkal, hadi járművekkel, korhű ruhákban és fegyverekkel.

A felvonulás után következett az igazán nagy durranás, elkezdődött a csata. Ropogtak a fegyverek, durrantak az ágyúk, a történet szerint pedig volt pár „áldozata” az ádáz küzdelemnek, amelynek második felében egy repülőgép is felbukkant az égen. A nap az Ismerős Arcok koncertjével ért véget.

Vasárnap német–amerikai összecsapást láthattak az érdeklődők, a kicsiket Kerekítő foglalkozás és Mesekocsi előadás várta. A rendezvénysátorban volt kreatív játszókuckó, kézműves foglalkozások, lufitekerés, varázslóiskola és gyereklabirintus is. Az állandó programok közé tartozott Gripen-szimulátor, lézeres céllövészet, motoros túra, de a gyalogsági harcjárművet is ki lehetett próbálni.