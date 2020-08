Fotókon a Derítő-tó halszörnyei – íme a kapitális pontyok birodalma

Sok horgász kedvenc helye a tatai Deritő-tó, amely természetes akadói révén igazán izgalmas terep, ahonnan élmény kifárasztani a bajszos óriásokat.

Mégis mi az ami egy igazi, vérbeli horgászt boldoggá és büszkévé tesz? Hát persze, hogy a zsákmánya. Ahogy a sok régi vicc is tartja, a pecások szeretnek dicsekedni azzal, hogy mekkora hal akadt a horgukra és hogy azt mégis hogyan sikerült becserkészniük. És még hogy a méret nem számít? Ez az a sport, ahol bizony a méretnek is nagy szerepe van, főleg ha az ember igazi kapitális halszörnyeket üldöz.

Sokféle horgász van, több is mint gondolnánk. Vannak akik azért lógatják a botot, hogy a kifogott pontyból finom halászlé, harcsából egy jó paprikás készülhessen otthon, vannak olyanok, akiknek a méret valóban nem számít és csak a mennyiséget tartják szem előtt, és vannak, akik az öreg, több évtizedet megélt kapitális halakat üldözik. Mostani cikkünkben pedig egy ilyen, óriáshalakat rejtő megyei tó fogásait mutatjuk be.

Legyen öné a hónap fogása!

Elindult virtuális horgászjátékunk, amelyben a 24 Óra és a Kemma.hu arra kéri a Komárom-Esztergom megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb horgásztörténeteiket. Látogatóink szavazatai alapján júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A júliusi, első fordulóban már eredményt is hirdettünk. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét! Éppen ennek apropójából várjuk olvasóink itteni horgásztörténeteit is. Küldjék be a nagy fogásokról készült képeket, sztorikat és nyerjenek, hiszen a hónap fogása második fordulójában is értékes nyeremények találnak gazdára. Az augusztusi fődíjért érkező szavazatokat szeptember 7-ig fogadjuk. A Hónap Fogása címért versenyző, három legtöbb szavazatot szerző versenyzőt a 24 Óra szeptember 11-én megjelenő számában mutatjuk be, benevezett fogásaik mellé csatolt történeteikkel együtt.

Komárom-Esztergom megye számos vízfelülettel és népes horgászállománnyal büszkélkedhet. Több olyan tavat is rejtenek településeink, ahol veterán, igazi halóriások tanyáznak. Ezek közül kiemelkedő a Tatán található Derítő-tó, amelyet olyan kapitális pontyok laknak, melyeknek a kifogása, fárasztása örök élményt tud nyújtani.

Aki itt horgászni, annak szinte garantált, hogy olyan fárasztásokban és fogásokban lehet része, amelyek igazán ritkák. Már csak a tó adottságai miatt is egyedülálló, hiszen rengeteg természetes akadót rejt a víz, amelyek közül kivontatni egy monstrumot minden tudás bevetését maximálisan igénybe vesz. Többek között ezeknek az akadóknak is köszönheti, hogy ilyen óriások lakják.

Nagy múltra tekint vissza a Derítő, amelyből már a 80-as években is sikerült 20 kilogramm feletti pontyot és 40 kilogramm feletti harcsát kiemelni. Ezt a jellegét a vízfelület napjainkig is őrzi. A tó honlapján hivatalosan is számon tartják a rekordokat, amelyek még inkább alátámasztják, hogy igazi „nehézfiúk” úszkálnak a mederben. Megnéztük, hogy mekkora pontyóriásokat lehet fogni a festői környezetben található tavon. A jelenlegi rekordot egy 25 kilogramm 23 dekagrammos, 2017-ben fogott töves tartja. A nem mindennapi fogásokból képekben ízelítőt is mutatunk nektek.

A Goodfriend csoport révén üzemeltetett tó az elmúlt években rengeteget fejlődött, így már minden igényt kielégítő, aktív pihenésre alkalmas horgászparadicsommá nőtte ki magát, ahol az egész család jól szórakozhat. Az ide látogatók faházakat is bérelhetnek, ahonnan megváltott jegyükkel akár több napon keresztül is üldözhetik a régóta vágyott óriásokat.