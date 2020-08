Fontos vasúti fejlesztés jöhet a Komárom-Fehérvár vonalon

A több milliárd forintos fejlesztés részeként emeletes motorvonatok közlekedhetnek Tatabánya és Győr között, valamint villamosítás várható a Komárom-Fehérvár vonalon.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint 32 milliárd forintos vasúti fejlesztés indul Magyarországon, amely sok szakaszt, többek között a Komárom-Székesfehérvár vonalat is érintik. A térség országgyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt.

A képviselő mint posztjában írja, a 2021-2027-es uniós pénzügyi ciklusban várhatóan jelentős pénzösszegeket hívhat le Magyarország vasútépítésre. Villamosítás jön több szakaszon is, többek közt a Komárom-Székesfehérvár vonalon is várható fejlesztés.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a kötöttpályás fejlesztésekről elmondta: a következő években várhatóan a korábbinál jelentősen több támogatáshoz férhet hozzá Magyarország társfinanszírozási keretekben. Hozzátette: ennek a 32 milliárd forintnak a felhasználásával a keretösszeg közel felét leköthetik a magyar szervezetek akár már 2022 elejére is. Az is kiderült, hogy a jövőben a Déli pályaudvarról emeletes motorvonatok közlekedhetnek majd Székesfehérvár és Tatabánya-Győr, a nyári idegenforgalmi főszezonban pedig a Balaton felé is.