A koronavírus-járvány és az emberke védelme érdekében a digitális kapcsolattartást, ügyintézést helyezik előtérbe.

A tatabanya.hu-n számoltak be arról, hogy november 9-től az egyre nagyobb fertőzöttség miatt, mind a lakosság, mind az ügyintézők egészségének védelme érdekében az online és telefonos ügyintézést helyezi előtérbe a tatabányai polgármesteri hivatal.

A hibabejelentő menüpontban egyszerűen, gyorsan lehet jelezni a városüzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket, míg a városi honlap elektronikus ügyintézés menüpontjában az egyes irodák nyomtatványai is megtalálhatók. Telefonon is lehet segítséget kérni a kitöltésükhöz, és arra is van mód, hogy ha személyesen szeretnék, vagy eredeti formában kell benyújtania iratot, akkor azt borítékban, a szakiroda nevének feltüntetésével a Fő tér 6. bejáratánál található dobozban (hétköznap 7-20 óra között) el lehet helyezni.

Az önkormányzat mindemellett kéri, hogy kizárólag a halaszthatatlan, csak személyesen elintézhető ügyek miatt keressék fel a hivatal irodáit a megszokott ügyintézési időben. Az épületben csak az az ügyfél tartózkodhat, akinek az ügyét intézik.

Hétfőtől a következő telefonszámokon, e-mail címeken lehet információt kérni, érdeklődni, ügyet intézni: