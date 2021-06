Veszélyes kullancsfaj jelent meg erdőinkben – fontos tanácsok a Pilisi Parkerdőtől

Nyáron sokan hűsölni mennek a rengetegbe, ugyanis a fák árnyékában néhány fokkal kellemesebb a hőmérséklet és ott kevésbé kell tartanunk a leégéstől is. Hajlamosak vagyunk azonban elfeledkezni arról, hogy az erdőket csak megfelelő elővigyázatossággal érdemes felkeresni. A terephez illő lábbeli ugyan megvédhet a fizikai sérülésektől, de nem feledkezhetünk meg az egészségünkre veszélyes, parányi méretű élőlényekről sem.

Mészáros Péter megkeresésünkre elmondta, hogy a Pilisben és a Visegrádi-hegységben teljesen szokványos a kullancsok jelenléte, általában füves, gazos területen, árnyas erdőkben, vízparti területeken, a vadak pihenő-táplálkozóhelyein, például a vadetetők környékén fordulnak elő leggyakrabban.

– Ugyanakkor kerülik a napsütötte helyeket, így a rövid füves, napsütötte tisztásokon ritkábban fordulnak elő. A téli hideget és a kánikulai meleget a föld mélyén vészelik át, tavasszal és ősszel élnek intenzívebben, de enyhe teleken, illetve hűvös nyarakon is aktívak maradnak – tette hozzá Mészáros Péter.

Közismert, hogy a Pilis és a Visegrádi-hegység az ország legnépszerűbb tájegységei közé sorolhatók. A kirándulók között mindig akad olyan, aki nem csak a megfelelő öltözetre, de a vérszívók elleni védekezésre sem fordít kellő figyelmet. Mészáros Péter közölte: a Pilis és a Visegrádi-hegység kirándulóhelyein is vannak kullancsok, ezért jó, ha a látogatók megfelelő elővigyázatosságot tanúsítanak.

– Ha kirándulni indulunk, ajánlott a hosszú nadrág, a nadrágra tűrt hosszabb szárú zokni, kerüljük a magas fűvel borított réteket és a bokros helyeket, maradjunk a turistautakon. Ha megállunk, megpihenünk, lehetőleg ne feküdjünk a földre, mert így nagyobb eséllyel talál ránk a kullancs – hívja fel a figyelmet a szóvivő.

Azt tanácsolja, hogy használjunk kullancsriasztó szereket, a kirándulást követően pedig mindenképp alaposan vizsgáljuk át testünket. Ha pedig kullancsra akadunk, azt minél előbb érdemes eltávolítani. A kullancs terjesztette agyhártyagyulladás ellen van védőoltás, erről a háziorvosunk adhat részletes felvilágosítást.

Új faj jelent meg Magyarországon

Ahogy több a kártevő, úgy a kullancsok esetében is számítani kell arra, hogy a klímaváltozással összefüggésben új fajok jelennek meg Magyarországon. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ELKH ÖK) által elindított Kullancsfigyelő projekt például májusban számolt be arról, hogy már itthon is felfedezték a Hyalomma kullancsfaj néhány példányát, ami akár a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is hordozhatja. Bár apró méretű élőlényről van szó, ezt a kullancsfajtát könnyen felismerhetjük, ovális formájúak, a hazánkban gyakran előforduló példányokhoz képest nagyok, lábaikon sávozottság is megfigyelhető. A kutatóközpont azt írja, hogy az új és veszélyes élősködő elleni eredményes védekezés első lépéseként fel kell térképezni a kullancsállományt, ebben a feladatban pedig a lakosság segítségére is feltétlenül számítanak.