24 éve Kecskéd polgármestere, még fontos lépésekre készül Grúber Zoltán

Több mint 220 milliós pályázati forrás érkezik az idén Kecskédre. Az összegből megújul a bölcsőde, a művelődési ház, az egyik utca és az önkormányzati lakás.

– Megszakítások nélkül ez a hatodik polgármesteri ciklusom – mondja Grúber Zoltán, aki a helyi lakosok bizalmát élvezve 24 éve tölti be a községvezetői szerepet. Az elmúlt években zajlott projektek is azt bizonyítják, hogy a sváb település irányítása jó úton jár és kellően racionális döntések születnek egy-egy fejlesztés megvalósításakor. Egy csésze kávé mellett beszélgettünk Grúber Zoltánnal a közelmúltban tett vállalásairól, annak eredményeiről és a közeljövőt érintő további elképzelésekről.

– A bölcsőde felújítására mintegy 160 millió forintot nyertünk pályázaton – említi a község első embere az idei esztendő legfontosabb projektjét, persze a Széchenyi utca felújítására elnyert 20 milliós belügyminisztériumi pályázati forrás sem elhanyagolható. Csakúgy mint az önkormányzati tulajdonú lakás kialakítására elnyert 22 millió forint, valamint a művelődési intézmény belső felújítása, 25 millióból.

– Kecskéd összes intézménye, mint ahogyan a belterületi utcák zöme is megújultak. Nagyon sikeres járdafelújítási programon vagyunk túl, jelentős fejlődésen mentek keresztül a civil szervezetek, mindemellett a Kecskédi Öregtó környéke is megszépült – így vont mérleget az elmúlt több mint két évtizedet érintő változásokról Grúber Zoltán polgármester, aki a csapadékvíz-elvezetést nevezte meg egyik legfontosabb jövőbeni célként.

Új burkolatot kap a színházterem

– Elsősorban szeretnénk új nyílászárókkal ellátni a művelődési házat – válaszolta Grúber Zoltán polgármester, mikor a kultúrintézmény leendő munkálatairól érdeklődtünk. Úgy folytatta, a festésen és a padlóburkolatok cseréjén kívül a színházteremben folytatódnának a munkálatok, parketta- és lambériafelújítással. Azért is fontos a felújítás, mert a terem otthont ad a település kultúrprogramjainak. Ezenkívül az épület emeletén található a könyvtár, mely szintén „felújításra” szorul. Ha nem is az épületrész végett, inkább a bibliotékát népszerűsítő foglalkozások miatt. Hiszen teret adhatna számos kreatív, olvasásra ösztönző előadásnak.

A településvezető az idei vállalásokkal, úgy mint az eddigiekkel is messzemenőkig elégedett. Mint mondta, átesett az általános iskola egy energetikai felújításon, megújult az orvosi rendelő és az óvoda belső tere is, a Magyar Falu Program pályázatán elnyert kistraktor is teszi a dolgát, ráadásul fogorvosi kezelőegységet is sikerült pályázati támogatással újat vásárolni. – Kellő higgadtsággal és alázattal végzem a munkám a mai napig – talán ez az, ami egy jó településvezető ismérve, legalábbis Grúber Zoltán szerint. Természetesen mit sem érne a magas színvonalon végzett munkája a megfelelő stabilitást adó családi háttér, valamint a képviselő-testület és a lakosság támogatása nélkül.

Jól mulatott a település apraja-nagyja

A közös ünneplésre, az önfeledt mulatozásra akadt néhány példa a közelmúltban. Jól sikerült az Anna-napi búcsú, rendkívül jó hangulatban telt a párostalálkozó, melyen a Lábatlanról érkező delegációt látta vendégül Kecskéd. Bemutatkozhattak a helyi egyesületek és civil szervezetek, valamint a nevezetes helyi épületek is tartogattak némi meglepetést. A teljesség igénye nélkül felléptek a helyi néptáncosok, a dalárda, az íjászok és a Burschen Kapelle is, valamint Számné Áprily Margit festőművész munkáiból megnyílt kiállítást is megtekinthették a vendégek. Végül Popovics Györgytől, a megyei közgyűlés elnökétől hivatalosan is megkapta a megyezászlót Kecskéd.

Jubileumi fellépésre készül a dalkör

Az egészségügyi helyzet miatt kialakult korlátozások eddig nem igen tették lehetővé a fellépéseket, így másfél év kihagyás után újra próbálni kezdtek a dalkör tagjai. Mindezt egy rendkívüli alkalom miatt teszik, ugyanis fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli a helyi csoport.

Igazából a tavalyi eseményt pótolják, amely a világjárvány okán csúszott egy évet. Most azonban szeptember 11-én tervezik megünnepelni a jeles évfordulót a művelődési házban, neves környékbeli csoportokkal. Fellépésüket kiegészíti a helyi néptáncosok csapata, valamint Karsai Klára művésznő vezette győri együttes és a gánti német nemzetiségi énekcsoport.

Mint megtudtuk, a Kecskédi Dalárda elsősorban hét produkcióval készül, amely a helyben összegyűjtött dalcsokorból, Zettisch Kató Edelweiss daloskönyvéből származó sváb népdalcsokor. A dalkör minden egyes tagja – több mint húsz – nagyon szeretné, ha a neves és jeles esemény emlékezetes maradna a község életében.

Történelem

Kecskéd és környéke a kőkorszak óta tartó folyamatos lakottságáról az itt feltárt régészeti leletek sokasága tanúskodik: kőkorszaki, kora és késő bronzkori, római kori leletek kerültek itt elő a földből. Itt, és a szomszédos Környén keresztül húzódott egy ókori római erődvonal, és valahol Kecskéd és Környe közelében állt a Quirinium nevű római erőd (vár). A települést királyi pásztorok lakóhelyeként említik, a gesztesi vár tartozékaként tartják

ó számon. 1379-ben Zsigmond király birtoka a terület. A török időkben hosszú ideig elhagyott puszta volt, mindaddig, amíg az Esterházyak birtokába került.

A pecától a hagyományőrzésig

Több héten keresztül gyerekzsivaj töltötte be a takaros település központjában található művelődési intézményt, melynek a kulturális programok sokasága mellett a gyermektáborok adtak apropót.

Minden héten más és más volt a tematika. Elsőként horgásztáborba invitálták a lelkes kis pecásokat, de volt mese-rajztábor és kézműves foglalkozásokra is lehetett jelentkezni, sőt izgő-mozgó programokon is részt vehettek az apróságok. A táborzáró utolsó hetében a hagyományápolás és a nemzetiségi kérdések voltak hangsúlyban.

Jakobi Marianna koordinálta a maroknyi csapatot, akik táncoktatáson vettek részt, ellátogattak a Szent Anna-templomba, valamint a Burschen Kapelle együttese adott ízelítőt sváb zenés műsorukból. Voltak a Kápolna-dombon és a falumúzeumban, amely a látogatóknak méltó képet ad az egykori sváb viseletről és a mindennapos használati eszközökről.

Útjuk végül a Németh-és a Winkler tanyára vezetett, ahová stílszerűen lovaskocsin érkeztek a gyermekek. Ezen az állomáson miniállatkert fogadta őket, hiszen találkozhattak tehenekkel, kecskékkel, tyúkokkal.

Segít és partner a megye

Modern, 14 férőhelyes bölcsődéje létesülhet Kecskédnek a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 150 millió forintos támogatás segítségével, melyhez további közel tízmillió forint is érkezett nemrégiben. A három új munkahelyet teremtő intézmény teljesen új épület lesz az óvoda udvarán egy különálló helyen.

A településen valóságos baby boom van, sok fiatal költözik be, emiatt az óvoda is zsúfolt, talán még egy másik bölcsőde is megtelne – mondta Grúber Zoltán polgármester. A minibölcsőde megépítését az építőanyagárak emelkedése jelentősen befolyásolja, ezért új, nyílt közbeszerzési eljárásban keresik a kivitelezőt.

Az összeállítás a Kecskédi Önkormányzat támogatásával készült.