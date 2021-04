Fontos fejlesztés a tatabányai jégpályán: akár egész évben üzemelhet az új kispálya

Tovább szépülhet, komfortosabbá válhat a Tatabányai Műjégpálya. Bár még tartanak a második ütem munkálatai, a további tervekről Németh Krisztina Máriát, a Petőfi Tömeg-, és Szabadidősport Egyesület elnökét kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Az oltás ellen kampányolnak a baloldalon, de saját magukat beoltatják

Közel 400 millió forintos összköltségű az a beruházás, melynek során a megyeszékhely közkedvelt jégkorcsolyapályája szépül meg. A projekt 116 millió forintos önkormányzati áthidaló támogatással, valamint 100 százalékra emelt TAO-támogatásból valósulhat meg, amelyet a főként tatabányai vagy környékbeli vállalkozások finanszíroznak társasági adóbefizetéseikből.

A második ütem során a beruházást megrendelő Tatabányai PTSE, a kivitelező a T-MÁTRIX Kft. és a jelenlegi üzemeltető, a SUPLIMUM Bt. közös döntései alapján a feltárások után és a tervek módosítását követően a régi öltözőépületet hozták helyre. Németh Krisztina Mária, a PTSE elnöke elmondta: belülről teljesen megváltozott a pálya épülete.

– Az épület bontási munkái befejeződtek. A belső falakat átrendeztük, több öltöző lesz, optimalizáltuk a helyiségek méretét, kialakítását is. Jelenleg a belső építészeti, épületgépészeti munkák folynak. Látványos munkafolyamat lesz, hogy a skanzen felőli részen szendvicspanelfal kialakítását elkezdtük, így hamarosan arról az oldalról is zárt lesz a pálya. Hetente tartunk az érintett kivitelezővel és a szakemberekkel műszaki megbeszéléseket annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjunk haladni – részletezte.

A sportági szövetség és az önkormányzat előzetes jóváhagyásával megkezdődött a harmadik ütem előkészítése is, melynek keretében további fejlesztések várhatók. A jégpálya épületének emeleti részén új funkciókat ellátó helyiségek kaphatnak majd helyet, illetve egy, a jelenlegi igen rövid szezont hosszabbá tévő kispálya is elkészülhet.

– Az első ütem tervei szerint az emeleten is végzünk felújításokat. A kihasználhatóság szempontjából irodákat, öltözőket, szárítót, szertárt és raktárt alakítunk ki az épület felső részén. Emellett tornaterem és edzőterem is lesz – ezek szintén szerepeltek az eredeti tervekben. Egyik jeges sportág sem csak a jégen munkálkodik, fontosak a szárazedzések is. Emellett a most meglévő kispályát szeretnénk egy olyanra cserélni, amely a jelenlegi 4–5 hónap helyetti üzemelés helyett akár egész évben működne. Erre az U14 feletti, a 3×3 bajnokságban játszó csapataink miatt is szükség van. Ahogy a lehetőségek engedik a következő szezonok során folytatjuk a teljes rekonstrukciót – tette hozzá az elnök.