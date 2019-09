Fogynak a bérletek a Jászai Mari Színház új évadjára

Remekül fogynak a bérletek a Jászai Mari Színház új évadjának előadásaira, ami jelzi: nem véletlen a sok szakmai elismerés.

Hatalmas munkában van a színház társulata, hiszen egyszerre zajlik a látványos Cabaret című musical és a formabontó Szutyok próbafolyamata. A színészként is elismert Crespo Rodrigo igazgatót éppen egy próba előtt csíptük el egy kis beszélgetésre.

– Az új évadra való felkészülés már a Cabaret nyár elején megkezdett próbáival elindult. Többek között ehhez kapcsolódnak azok az audiovizuális, fénytechnikai és a hangosításhoz köthető fejlesztések, melyek elsősorban az előadásaink nyújtotta szcenikai élményt hivatottak erősíteni. Az önkormányzat támogatása, az Agorával közös pályázat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) pályázatán elnyert összeg fedezi a mintegy 30 millió forintos korszerűsítést. Ebből jut új hangpultra, modern rendszervezérlésre, mikroportokra, projektorra és monitorládákra.

Nem véletlen, hogy hatalmas az érdeklődés az évadnyitó előadásra, hiszen az előző évad sikerdarabjai még a nyári fesztiválokról is díjakkal tértek haza. A Czukor Balázs rendezte Az Üvegcipő a Városmajori Színházi Szemlén kapott díjat, míg Fekete Anna díszlettervező és Papp Janó jelmeztervező a Vidéki Színházak Fesztiválján a legjobb látvány díját érdemelte ki a Švejk díszletéért és jelmezéért.

– Mindig jó előadást akarunk létrehozni, nem a díjakra hajtunk. Ugyanakkor az utóbbi időszak társulati díjai azt jelzik, hogy egyre jobban látszunk a szakmai térben és egyre bővül a törzsközönségünk is. A bérletek jól fogynak, jelenleg ez egy közel tíz százalékos emelkedést vetít előre. Azonban azt is érdekes látni, hogy a tatabányai és megyei nézőink mellett többen érkeznek a fővárosból, de Győrből, Sopronból, s még a Balaton partjáról is kíváncsiak ránk.

A társulatban nincs személyi változás, az évek során összeállt egy erős, egységes csapat. Így új rendezői impulzusokkal, merészebb darabválasztással még színesebbé válhat a repertoár.

– Azt nem lehet mondani, hogy ez egy megúszós, biztonsági évad lesz, hiszen számos mai, kevésbé ismert, ám annál érdekesebb darabot vettünk műsorra. Itt van mindjárt a Szutyok, ami egy Pintér Béla darab, de nálunk nyilván más lesz, mint az eredeti előadás. Guelmino Sándor rendezésében egyedi ízt kap. Annyit talán elárulhatok, hogy olyan lett, mint egy South Park szarkasztikus humorába ágyazott csehovi dráma. Az először október 12-én műsorra tűzött modern népmesében van bőven társadalomkritika és elgondolkodhatunk az előítéleteinkről is. Ám addig már szembesülhetnek a színészek az utóbbi idők egyik leglátványosabb, táncos-zenés előadásának fogadtatásával is, hiszen a Cabaret szeptember 28-án, szombaton kerül először a színpadra.

– Nagy energiákat tettünk az előadásba, ami egy ismert darab, mindenki hallotta már a dalait és sokaknak van egy meghatározó filmélménye is. Ám nagyon fontos, hogy az eredeti darab eleve más, mint a film, ráadásul ez a produkció is a mi felfogásunkat tükrözi majd. Téved, aki azt hiszi, hogy csak egy könnyed revüt lát a színpadon.