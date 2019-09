Filmes szerepekre vágyik a websorozatban szereplő fiatal komáromi színész

A 19 éves Szabó Dávid nagyon élvezi a színházi élet varázást, azonban karrierjében most a filmes forgatásokat szeretné előtérbe helyezni.

Az Otthon című, ifjúsági websorozat egyik főszerepét a 19 éves Szabó Dávid, a komáromi Magyarock Dalszínház tagja kapta. A produkciót május óta a YouTube videómegosztó csatornán láthatjuk. A színésszel munkássága kapcsán beszélgettünk.

– Az első ifjúsági websorozatban kapott szerepet. Miről szól a film és kit kell megformálnia?

– A sorozat egy Pest megyei, fiktív kisvárosban játszódik, Pilisvölgyben, ahol egy Alex nevű fiú különleges erejének segítségével megmenti osztálytársa, Fanni életét egy kávéházi lövöldözés során. Én Androvics Áron karakterét alakítom, aki a történet szerint a helyi rendőrfőnök fia és Fanni egyik legjobb barátja. Áron a sztoriban azt próbálja kideríteni – függetlenül az édesapja és az országos nyomozóhatóság vizsgálódásától –, hogy pontosan mi történt a lánnyal azon a bizonyos napon, valamint azt, hogy ki is Alex valójában.

– Milyen a forgatások hangulata?

– Mindig nagyon jó légkörben zajlanak, Budapesten és Érden vettük fel a jeleneteket. Fiatalos a csapat és szeretjük ezt a munkát, sokat poénkodunk. Az éjszakai jelenetek felvétele a legnehezebb, mert mindenki fáradt. Az eredménnyel azonban elégedettek lehetünk. A kamerák előtti csók új élmény volt számomra. A sorozat szereplőválogatásakor azonban ezen is túl kellett esnem.

– A színházat, vagy a sorozatkészítést élvezi jobban?

– Mindkettőnek megvan a maga varázsa. Mostanában a forgatásokat szeretném erőtérbe helyezni. Imádom a színházat, de úgy érzem, a másik irányba szeretnék haladni. Filmes szerepekben többször kipróbálnám magamat, mert nagyobb kihívásnak érzem. Teljesen magával ragadtak a munkálatok, szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben.

– Miért választotta ezt a pályát?

– Amióta az eszemet tudom, mindig szerettem táncolni, énekelni. Édesanyám is kedveli a színházat, ő a társam és segítőm abban, hogy ezt az utat járhassam. Mindig támogat, sokat jártunk előadásokra, otthon folyton énekeltünk, bakelitlemezekről hallgattuk a zenéket. 2013-ban a Magyarock Dalszínház meghallgatást hirdetett, a Légy jó mindhalálig című darabba kerestek szereplőket. Édesanyám biztatott, hogy jelentkezzek. Végül beválogattak, majd éveken keresztül sikeresen játszottuk a darabot. A társulatnak majdnem az összes produkciójában szerepeltem. 2016-ban bekerültem a Pesti Magyar Színháznak a Valahol Európában című darab szereplőgárdájába, amit júniusig játszottunk. Idén érettségiztem, eddig a két színházi munkát és az iskolát kellett összehangolnom. A forgatás azonban most felváltotta a fővárosi színházat. A Magyarocknál továbbra is vannak egyébként előadásaim, a sorozatkészítés havi két-három nap elfoglaltsággal jár. Komáromban élek, a nyári hónapok után egy logisztikai képzést szeretnék elvégezni. Az iskola mellett maradnak a forgatások és továbbra is járjuk az országot a színházzal. A Szép nyári nap című musicalban is szerepet kaptam, így abban láthatnak mostanában a nézők. Az iskolakezdés előtt az ország több pontján játszom még, szeptemberben pedig Szegedet is célba vesszük.

– Mi a véleménye a videómegosztó csatorna térnyeréséről?

– A fiatalok sok időt töltenek a televízió, a számítógép és a telefon képernyője előtt. Ezzel a sorozattal segítünk olyan elfoglaltságot nyújtani számukra, amely megfogja és inspirálja őket. Közös téma lehet a barátok és barátnők között, akár új kapcsolatteremtési lehetőségeket indíthat el. Minőségi sorozatot szolgáltatunk. Úgy gondolom, a videómegosztó csatornának nagy jövője van, hiszen az emberek ott töltik a mindennapjaikat, bárki találhat magának elfoglaltságot bármilyen érdeklődési körben.

Szabó Dávid a színház és a filmezés közti különbségekről is beszélt. Nagy a kontraszt, hiszen az előbbiben az eltúlzott mozdulatok, az erős mimikák, az elnagyolt beszéd a fontos. Ezek mind segítik az érzelmek kimutatását a néző felé és azok fokozását a közönségben. A filmforgatás alatt mindezeket el kell hagyni, ugyanis elveszítheti hitelességét a szerep. Úgy kell játszani, mintha egy hétköznapi jelenet lenne felvéve, a kis mozdulatokra odafigyelni.

– Ha a filmben rontasz, nem történhet nagyobb baj, hiszen olykor tízszer is felveszünk egy adott jelenetet és ha bakizunk, tudunk javítani – fogalmazott Dávid. – A színpadon erre nincs lehetőség. Ott a hibákat fel kell vállalni és tovább menni a történetben. Úgy gondolom, a legizgalmasabb az előadás közben bakizni, mert nem tudjuk, mit vált ki a színen levő társainkból, illetve belőlünk – tette hozzá a színész.