Fidesz-KDNP: hova tűnt a tatabányai büdzséből 1,4 milliárd forint?

A Fidesz-KDNP képviselői magyarázatot várnak Szücsné Posztovics Ilonától, hogy hova tűnt alig két és fél hónap alatt a város költségvetéséből 1,4 milliárd forintnyi forrás a pénzügyi tartalék sorról és miért akarja az óvodáktól bölcsődéktől elvonni a pénzmaradványt a baloldali összefogás által jelölt polgármester úgy, hogy ezt a 40 milliárdos költségvetés egyáltalán nem indokolja.

Törvényt sért Tatabánya azzal, hogy a képviselők nem fogadták el a 2019-re vonatkozó költségvetés felhasználásáról szóló zárszámadást az előírt határidőig. Megírtuk: a baloldali összefogásnak nem volt minősített többsége az elfogadáshoz, miután a Fidesz és a Mi Hazánk tartózkodott a szavazáson. Szücsné Posztovis Ilona polgármester elmondta, hogy a mulasztás miatt az önkormányzat állami normatív támogatásainak kiutalását felfüggesztheti a kormány.

Megjegyezte, hogy július 9-én a Fidesz és a Mi Hazánk már egyszer elutasította a zárszámadás elfogadását, mert szerintük nem volt elegendő idő arra, hogy azt minden bizottság megvitathassa. Szücsné Posztovis Ilona szerint most már alaposan megismerhették a 2019. évi zárszámadást, amelynek büdzséjéről 10 hónapig az előző városvezetés döntött. Így tehát szerinte a Fidesz-KDNP képviselői a saját munkájukról is negatív véleményt alkottak.

A Fidesz-KDNP képviselői közleményükben erre reagálva azt írták, hogy már két hete is jelezték kifogásaikat, de ennek ellenére most is a már korábban elutasított zárszámadási rendeletet akarta elfogadtatni a polgármester. Megismételték, hogy a tartózkodásuknak továbbra is ugyanaz a két oka van, mint korábban. Egyrészt a zárszámadásból kiderült, hogy az önkormányzat számláin 10,4 milliárd forint volt 2019.12.31-én, ami másfél milliárddal kevesebb, mint amekkora összeggel Schmidt Csaba polgármester átadta a várost Szücsné Posztovics Ilonának.

A frakció továbbra sem kapott választ kérdéseire, hogy a város pénzügyi tartalékát hogyan tudták napi 20 millió forinttal csökkenteni a tavalyi évben. A másik kérdésük az, hogy miért vonná el a polgármester az általa benyújtott zárszámadás elfogadása esetén a városi óvodáktól, bölcsődéktől a szabad pénzmaradványt 24 millió forint értékben. Ezt ugyanis szerintük a 40 milliárdos költségvetés egyáltalán nem indokolja.

A Fidesz-KDNP álláspontja szerint a két ülés közötti időszakban a frakciók közötti egyeztetések helyett politikai kampányba kezdett Szücsné Posztovics Ilona, s magát áldozatként beállítva, előrehozott választást vizionált, így próbál nyomást gyakorolni a tatabányai intézmények érdekeit védő a Fidesz-KDNP-s képviselőkre.