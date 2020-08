Fiatal tehetségek mutatták meg tudásukat a lelkes közönségnek Bábolnán

Hangulatos programra invitálta a bábolnaiakat a városi könyvtár, művelődési és sportközpont a napokban az arborétumba.

A szép hagyományra építve ismét felcsendült a muzsika a zöldben. Bár az esemény napján sokáig borús volt az idő, a meghirdetett kezdésre még a nap is kisütött. A vendégeket kézfertőtlenítő állomással fogadták a szervezők. A résztvevők békésen andaloghattak a természetben, miközben tehetséges, fiatal művészekkel találkozhattak négy állomáson. Legelőször a Joó Bence, Lázók Richárd és Lázók Márió alkotta triót hallgathatták meg a sétát megkezdők.

A fiúk szánt szándékkal nem egy összepróbált, összehangolt zenei anyaggal érkeztek, hanem a helyszín és a közönség energiáiból nyert benyomások alapján indítottak el egy zenei fonalat. Improvizációs játékukban nagybőgő, zongora, gitár és cajon volt hallható. Debreczeni-Kis Helga és Korpás Réka dallamainak hallatára több kislány is táncra perdült. Helga és Réka a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszakának hallgatói.

Műsorukban autentikus népzenét játszottak, megszólaltak moldvai, dél-alföldi és felföldi dallamok. Segítségükre voltak hangszereik: a koboz, a citera, a hegedű, furulya és nem utolsósorban az énekhangjuk is. Helga célja az autentikus népzene minél pontosabb elsajátítása és továbbadása, valamint fontosnak tartja a citera adta lehetőségek kihasználását minél szélesebb skálán. Küldetése, hogy minél többen úgy tekintsenek a citerára, mint egy nagyon virtuóz hangszerre, aminek helye van a nagyszínpadokon, fesztiválokon.

Helga a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjébe is bejutott. Réka a népzene szeretetét a családjában szívta magába. Konzervatóriumi éveiben a kobozt is lehetősége volt kipróbálni. A népdalokra úgy tekint, mint kincsekre. A fennmaradt dallamok talán távolabb állhatnak korunk emberétől, de abban bízik, hogy fiatalos gondolkodása másokhoz is közelebb hozza a népdalokat.

Szombathelyi Patrik igazán különleges hangszerrel érkezett: a handpannel. Patrik családjában a zene mindig is központi szerepet kapott, így nem volt meglepő, hogy zongorázni, később szaxofonozni tanult, majd bárzongoristaként dolgozott Európa-szerte.

A handpant hangzása miatt választotta, amely egyszerű és mégis izgalmas hangszer, ráadásul több handpan használatával elérhető ugyanaz, mint egy zongorával. A Bábolnai Harmonikások a jól bejáratott trió helyett most duóban mutatták meg tudásukat, tehetségüket. Sokan gyűltek köréjük, az idősebbek az ismertebb dalokat hallva, a zenészekkel együtt énekeltek. A formáció vezetője, az autodidakta módon harmonikázni tanuló Balázs Márk sokáig a Gustaiolo étteremben csiszolta zenei tudását, bővítette repertoárját és szerzett rutint.