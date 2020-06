Fiatal kora ellenére Vértessomló és Várgesztes hivatalait elszántan vezeti

A megye egyik legifjabb jegyzője dr. Auer Zsolt, aki huszonkilenc évesen irányítja a Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatalt és Várgesztesi Kirendeltségét.

– Nem túl gyakori, hogy valaki huszonévesen jegyző lesz. Ön miért választotta ezt?

– Jogot végeztem, s mivel három évet dolgoztam már a közigazgatásban, kiváló lehetőségnek tartottam ezt a pályázatot. Kipróbálhatom magam két település hivatalának vezetőjeként, s tapasztalatokra, szélesebb kapcsolatrendszerre tehetek szert.

– Miért esett a választása e két településre?

– Talán származásom miatt is. Nem itt születtem, de mindkét faluban német ajkú lakosok élnek, s apai ágon pusztavámi sváb származású vagyok.

– S előnyt is jelent?

– Remélem, bár a sváb nyelvet már nem beszélem. Nagyszüleim még most is napi szinten használják. Hallgatva keveset ugyan megértek, de én már csak az irodalmi német nyelvet beszélem. Az is kicsit megkopott az utóbbi időben, de azt gondolom, itt majd lesz lehetőségem feleleveníteni.

– Családja rendszeresen részt vesz a vértessomlói Sarlós Boldogasszony napi búcsún. Ön is elkísérte őket?

– Igen, persze! Vallásos családomban generációkra visszamenőleg hagyomány, hogy elzarándokoltak a búcsúba.

– Hivatásával kapcsolatos legközelebbi tervei?

– Május elsejétől szól a megbízásom, s egyelőre próbálom megismerni az itt élőket, a hivatalok működését. Két településen dolgozom: keddenként és csütörtökönként délelőtt Vérgesztesen, s a többi napon Vértessomlón. Elődöm, ­Szennay István kiváló munkát végzett. Munkám során előnyben szeretném részesíteni a gyors, hatékony és humánus ügyintézést. Szolgálni kívánom a lakosság érdekeit és mindkét település fejlődését.