Fertőtlenítőszert, maszkokat és milliós adományt kapott a tatabányai kórház

Újabb adományokat kapott a tatabányai Szent Borbála Kórház. Ezúttal az AGC Glass Hungary Kft. adományozott 3,5 millió forintot a koronavírus elleni küzdelemhez. Illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) a megyei szervezete adott át 100 liter fertőtlenítőszert és 400 darab védőmaszkot.

A nagyvállalatok sem maradhatnak ki a Szent Borbála Kórház adományozóinak sorából: csütörtökön az AGC Glass Hungary Kft. vezetői adtak át 3,5 millió forintot.

– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ebben a nehéz helyzetben anyagilag is támogassuk a kórháznak az eszközbeszerzését. Hiszen munkatársaink több, mint 80 százaléka itt él Tatabánya térségében. Így nekünk is érdekünk, hogy a kórház jó szolgáltatást tudjon nyújtani. Valamint szeretnénk példával is szolgálni más cégek számára – mondta Giber Mihály, a cég HR igazgatója.

A VOSZ megyei elnöke, Pordán Zsigmond 100 liter fertőtlenítő folyadékot és 400 darab védőmaszkot adott át csütörtökön a kórháznak. A további adományokhoz pedig a vállalkozások segítségét kérte.

– Azon vállalkozók támogatását szeretnénk kérni, akik tudnak segíteni a kórházaknak, a betegekkel közvetlen kapcsolatban lévő egészségügyi személyzet megfelelő védelméért. Hiszen az ő megfertőződésük az egész egészségügyi rendszert megbéníthatja – mondta a szervezet megyei elnöke.

– Minden adományt örömmel és köszönettel fogadunk a dolgozóink és a betegek nevében is. Az AGC 3,5 millió forintos támogatásából az Intenzív Alapítvány tíz darab táp pumpát vett. Ez azt jelenti, hogy azokat a betegeket akik intenzív ellátásra kerülnek, ha szükséges gyomron keresztül tudjuk táplálni. A maradék pénzből meg fertőtlenítő szereket vesznek – árulta el Dr. Lőke János, a kórház megbízott főigazgatója.

– Minden dolgozónk nagyon nagy munkán van túl, és sokan közülük félnek, mert védőfelszerelésekből nincs egy olyan tartalékunk, ami biztonságot adna a napi munkához. Ebben a félelemben a VOSZ-tól kapott, tisztaságot teremtő eszközök sokat segítenek – szögezte le A főigazgató.