Fertőtlenítés után mehetnek melegedni a lakcím nélküliek Tatabányán

A koronavírus elől próbálunk behúzódni otthonainkba. De mit tehetnek a lakcím nélküliek, a hajléktalanok? Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének (USZSE) vezetője, Balatoni Ágnes beszélt arról, ezekben a napokban hogyan oldják meg az ellátásukat.

A vészhelyzet kihirdetése után az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (USZSE) új szabályokat vezetett be, melyek érintik az egyesület valamennyi tevékenységét. Balatoni Ágnes elmondta: az utcai szolgálat, a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely is várja a rászorulókat, de szigorodtak a higiénés szabályok. Az egyesület felfüggesztette a csoportos megbeszéléseit, az önsegítő csoport működését. Mivel szünetel a hivatalokban az ügyfélszolgálat, így a hajléktalanok ügyeit sem tudják egyelőre intézni.

Az utcai szolgálat teajárata továbbra is járja a várost. A tatabányai önkormányzat jelezte, hamarosan bevezetik, hogy naponta hetven adag meleg ételt biztosítanak a városban élő hajléktalanoknak, és ezeket az USZSE szakemberei egyszer használatos edényekben szállíthatják majd ki, juttathatják el a rászorulóknak. A már megszokott városrészeken állnak le, ahol megfelelő távolságban kell állniuk egymástól is a hajléktalanoknak, a szociális munkások pedig a gumikesztyű mellett arcmaszkot és szolgálati ruhát viselve szolgálják ki őket. Az autóhoz egyszerre csak egy ellátott léphet.

– Nagy gondoz okoz, hogy kevés az arcmaszkunk, így nem tudunk biztosítani a hajléktalanoknak. Fertőtlenítőből és kesztyűből nemrég rendeltünk, így azokkal el van látva egyesületünk – meséli Balatoni Ágnes.

A megnövekedett vásárlási láz miatt jóval kevesebb élelmiszert kapnak adományként naponta az áruházláncoktól. A tea mellett így csökkent a szétosztható péksütemény.

– Ha valaki rosszul van vagy lázas, azonnal értesítjük a mentőket. Szerencsére eddig egy esetben volt ilyen, de ott is krónikus hörghurut okozott gondot, antibiotikummal néhány nap alatt kikezelték. Koronavírus-gyanús betegünk nem volt. A nappali melegedőkbe is szigorú ellenőrzés mellett léphetnek be a hajléktalanok. Érintés nélküli hőmérővel ellenőrzik a testhőmérsékletüket és belépéskor a szociális munkás felügyeli, használnak-e kézfertőtlenítőt. Egyszerre öten tartózkodhatnak, maximum egy óra időtartamig a melegedőben.

– A hajléktalanok nem foglalkoznak a koronavírussal. A megszokott napi rutinhoz ragaszkodnak csak, ezért sokukból ellenérzést vált ki még a hőmérőzés és a kézfertőtlenítés is. Míg korábban 40-45, mostanában 30-35 fő keresi csak fel a melegedőt.

Az éjjeli menedékhelyre belépőket is ellenőrzik. A 23 férőhelyen átlagosan 17-18 ember tartózkodik éjjelente – konténerenként három főt helyeznek el.

Tatabányán hetven emberről gondoskodnak. Emellett utcai ételosztásuk működik Komáromban, Tatán és Oroszlányban. A három városban negyven hajléktalannak visznek a bevásárlóközpont által biztosított élelmiszerekből.

– A hajléktalanok általában idősek vagy az életmódjukból adódóan elöregedett a szervezetük. Ráadásul sokuknak van valamilyen légzőszervi megbetegedése, így komoly rizikócsoport is lehet, ezért vitaminokkal is ellátjuk őket. Ám a legtöbben elszigetelten, magányosan vagy párosával élnek, és csak nagyon ritkán csoportosan. Igen kicsi az esélye, hogy vírushordozók vagy -gazdák lennének. Ezért nem kell tőlük jobban tartani, mint a koronavírus megjelenése előtt – hangsúlyozta Balatoni Ágnes.