Fergeteges év végi bulival köszönti Esztergom az új évet

Az esztergomi Széchenyi téren hatalmas lesz a műsorkínálat a bulizni vágyóknak már szombat estétől.

December 29-én, szombaton, előszilveszteri mulatsággal melegítenek be, amikor a Széchenyi tér nagyszínpadán 20 órától a Santa Fe Házibuli Zenekar, majd 22 órától az All In Party szórakoztatja a táncoslábúakat.

December 31-én lesz a legnagyobb a műsorkínálat a Széchenyi téren, akkor már 18 órától indulnak a koncertek. Elsőként a környék egyik legmarkánsabb haknicsapata, a Szalai Band csap a húrokba. 20 órától az ország bakelithérosza, Dj Dominique táncoltatja meg a publikumot.

A Mamma Mia filmek zenei világát idézi meg 22 órától az Abba Solut együttes. Az ő fellépésük koronája lesz az éjféli gong, valamint az elmaradhatatlan pezsgődurrogtatás.

Aki pedig ezek után is talpon marad a Széchenyit téren, az hajnalig bulizhat a Retro Party-n, ahol az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereivel köszöntik 2019-et. Január 1-jén a Sportalsó rock klubban 21 órától a Tűzkerék xT és a Blues Revolver együttesek várják a Másnaposok bulijára az esztergomiakat.

