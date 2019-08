A tatai csoda, amelyet a bányászat vége hozott vissza

Nem csak tavai – a Derítő, az Öreg és a Cseke – miatt nevezik a vizek városának Tatát. Egyre többet hallani mostanában megint arról, hogy hajdanán több tucat forrás ontotta magából errefelé a kristálytiszta forrásvizet.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet” bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a Fényes-tanösvény története:

A Fényesen törtek fel a legnagyobb hozamú forrásvizek, évezredeken át háborítatlanul. Hat-hét évtizede megváltozott a természet egyensúlya, a Tatabánya környéki mélyművelésű bányászat következtében az egykor kiapadhatatlannak gondolt források, a hetvenes évek elejére szép lassan elapadtak.

A rendszerváltás után sorban bezártak a környék szénbányái, és 2001 májusában egyszer csak újra vízzel telítődtek meg a Fényes-fürdő területén lévő, már-már kiszáradt lápok. Négy évvel ezelőtt, 2015-ben épült ki az egyedülálló, 1350 méter hosszú cölöpsétány, melyen számos információs tábla segít felfedezni a lápvidék páratlan állat- és növényvilágát, a forrásvidék látnivalóit. Magyarország egyik legérdekesebb tanösvénye a Fényes karsztforráscsoportjánál kialakított, különleges, fából épült sétány. Végigkalauzol a tiszta vizű források felett, a láperdő égerfái közt.

Hazánk páratlan természeti jelenségét testközelből, játékos módon fedezhetjük fel a gyerekbarát, látványos hidakon, pallókon, járdákon. A térség egyedülálló növénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont. Megtalálható többek közt a fokozottan veszélyeztetett pókbangó, a fehér tündérrózsa és a selymes boglárka. Igencsak jelentős a helyi madárfauna: az erdei fülesbagoly és a pettyes vízicsibe mellett megfigyelhető a fokozottan védett cigányréce is.

Először a Sarki-forrás nevű tó mellett megyünk el, majd a tanösvény leglátványosabb része következik a csaknem 4 hektár nagyságú, mesés láperdőben, a Nagy-Égeresben kiépített szakasz a kilátótoronnyal. A nyílt vízfelületű lápból kikandikáló fatörzsek, égerfák varázslatossá teszik az egyedülálló tájat. Minden évszak tartogat valami szépséget. Különösen látványos a láp ősszel, amikor vékony, színes avarréteg rakódik a kristálytiszta vízre. Télen sem fagy be a tó, hiszen a karsztforrások hőfoka 20-22 fok az év minden szakában.

A gyerekek nagy kedvence, amikor a tündérrózsákkal benépesített tavon kézi erővel működtethető kompon tudjuk magunkat egyik partról a másikra áthúzni, és még egy izgalmas függőhídon is átkelhetünk. A Kis-Égeres és a Védett forrás-tó között folytatódik a tanösvény, aztán kibukkan a fürdő kerítése mellett. Visszaérkezünk a Látogatóközponthoz, ahol a helyi élővilágot bemutató kiállításokat is javasolt megnézni. Családoknak, baráti társaságoknak, iskolai csoportoknak egyaránt jó szívvel ajánlható – nyáron akár egész napos programnak is, összekapcsolva a szomszédos, patinás múltú Fényes-fürdő „felderítésével.”

A kocsival érkezők Tata belvárosából pár perc alatt juthatnak el a Fényes Tanösvényhez. Gyalog a vártól körülbelül félórás séta, de lehet például biciklit is bérelni – az Öreg-tó partján, az Ökoturisztikai Központban –, és két keréken még számos más látnivaló is kényelmesen megközelíthető.