Felvegyem a harmadik oltást? – az esztergomi családorvos válaszol

Dr. Bense Tamás esztergomi családorvos szerint a vakcinabőség miatt a fiataloknak sem érdemes gondolkodniuk a válaszon.

Dr. Bense Tamás esztergomi gyermekorvos többször beszélt már a Covid kapcsán a Kemma.hu-nak mind az egyéni felelősségről (például hogy fertőzésgyanús család ne küldje oviba a gyermekét, ahogy arra volt példa megyénkben), vagy arról, hogy a sokszervi gyulladás milyen veszélyt jelent a kisgyerekekre. Most, hogy lehetőség nyílik hazánkban a harmadik, kvázi ismétlő oltás felvételére, a Ripostnak beszélt arról, miért támogatja mindezt, és hogy mit is jelent ez.

– Már az oltások kezdetén is jelezték a gyógyszergyártók, hogy az oltásnál van egy úgynevezett felezési idő, amikor is a vakcina hatásossága felét is elveszítheti. Ilyen esetben mindenféleképpen kell oltani – mondta dr. Bense Tamás, hozzátéve, hogy menet közben derül ki az, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett is bizonyos korosztálynál, pont a korából és a gyengébb immunitásából adódóan – bármelyik oltást is kapta, az nem váltott ki olyan szintű védelmet, ami elvárható lett volna.

–Ezért, én úgy gondolom,

főleg az időseknél, bármelyik oltást kapták, ha a második vakcina óta eltelt már négy hónap, akkor nekik a harmadik oltástszemrebbenés nélkül érdemes beadni”

– emelte ki a családorvos. Kitért arra is, hogy a fiataloknak sem kell gondolkodni azon, hogy kérik-e a harmadik oltást. Most ugyanis már akkora avakcinabőség, hogy senki elől nem veszik el a lehetőséget az aktívabb korosztály tagjai.

Négy hónap után azt javaslom, hogy mindenki éljen ezzel a kivételes lehetőséggel, amivel egyelőre nem túl sok ország dicsekedhet.

Sőt, Magyarország ebben élenjáró, hogy van lehetőség a harmadik oltás felvételére is – emelte ki az esztergomi gyermekorvos.

Ahogy az a kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, az Operatív Törzs Európában elsőként teszi lehetővé a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. A harmadik oltás az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt indokolt, az erről szóló eljárásrendet az egészségügyi szakmai szervezetek dolgozták ki.

A szakmai ajánlás elsősorban az időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlja a harmadik oltás felvételét. Továbbá az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket, személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is. A járvány ellen nem a bezárások és a korlátozások jelentenek megoldást, hanem az oltás.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.