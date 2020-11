Felújította a Güntner a tatai mentőállomás egy részét

Megalapítása óta nem újították fel a tatai mentőállomást, most a Güntner -Tata Kft. adományának köszönhetően új környezetben dolgozhatnak a mentősök.

A harmincesztendős Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. a 30 év–30 jótétemény elnevezésű kampány keretében november 18-án szerdán két jótéteményt „letudhatott” a vállalásaiból. A cég ugyanis mintegy három és félmillió forintból felújította a tatai mentőállomás szociális blokkját. A vizes részleg korszerűsítésére az állomás létesítése óta nem volt lehetőség, tudtuk meg Kvittung Dánieltől, az állomás vezetőjétől. Most az adományozó és a mentőállomás kollektívájának örömére valósulhatott meg ez az korszerűsítés.

Az eseményen részt vett Schwarczenberger Tamás, a Güntner Kft. ügyvezetője, Johann Gabriel, a cég beruházási vezetője, a kivitelezés irányítója, valamint a két alpolgármester, Rigó Balázs és Purgel Zoltán.

– Valóban örömmel segítettünk – emelte ki a kft. vezetője. – Jó szívvel álltunk az ügy mellé. Általában ott is szoktunk segíteni, ahol több munkavállalónk lakik, mint például Szomódon vagy Bajon, de most ez egy nagyobb, úgymond jótétemény volt. Úgy gondoljuk, különösen ebben az időszakban, a lehető legfontosabb szolgáltatásban résztvevőket tudtuk támogatni, komfortérzetükön javítani. Adni jó!

– A munkálatok még tavasszal indultak, a járvány első hullámakor – vette át a szót Johann Gabriel. – Ennek ellenére a kollégák minden unszolás nélkül azonnal vállalták, hogy segítenek a kivitelezésben.

Az „adományt” Kvittung Dániel, a mentőállomás vezetője hálás szívvel köszönte meg, majd megjegyezte, nagyon jól sikerült a kivitelezés, és nagyon sokat jelent ez a felújítás az itt dolgozó csaknem húsz mentős kollégájának is.

Az eseményen Rigó Balázs és Purgel Zoltán az önkormányzat nevében köszönték meg a Güntner-Tata Kft. segítségét, kiemelve, hogy a társaság a városban működő több szervezetnek és intézménynek nyújtott már eddig is segítséget. Rigó Balázs még külön is megjegyezte, hogy a város önkormányzata mintegy másfél millió forinttal járult hozzá a mentőállomás eszközbeszerzéséhez, az itt dolgozók kényelmének javításához.

A Güntner-Tata a kampányon belül a felújított Árpád-házi Szent Erzsébet orvosi rendelőintézet kérésére is reagált: egy mosó-szárító gépet adományozott az egészségügyi ellátónak, illetve hatvan dolgozójának. Miközben az egészségügyi szakemberek megköszönték az önzetlen segítséget, meg is jegyezték, hogy ez a berendezés nagyon sokat segít, könnyít a feladataik ellátásában is.