A jövő év első felében felújítják a központi buszpályaudvart Észak-Komáromban. Az állomás várótermei megújulnak, de a külső tér is új külsőt kap, mindamellett két kisebb megállót is felújítanak a sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően. Jövő nyártól indul az elektromos busz is Komárom északi és déli része közt.

Az Interreg pályázati támogatást még korábban nyerte el Észak-Komárom városa, azonban az egyik pályázati partner, a Volánbusz Zrt. szervezeti átalakítása miatt csúszott a szerződések aláírása a kivitelezőkkel. A mintegy egymillió euró, vagyis több mint 350 millió forint keretösszegű pályázat egyik partnere a Comorra Servis járulékos szervezet, amely a buszpályaudvart is működteti. A szervezet 160 287 eurós fejlesztés keretén belül újítja fel a buszpályaudvart és további két állomást. A város honlapjának tájékoztatása szerint a fejlesztés első része a pályaudvar épületének belső felújítása. A munkálatok során felújítják a szociális helyiségeket, a váróterem is és a bejárat is megújul. A padlózat cseréjén túl minden belső teret átfestenek, cserélik a világítást és új légtechnikát szerelnek a belső részbe. A másik rész a pályaudvar külső részének felújítását érinti. A várószigeteken felújítják a tetőfedő szerkezeteket és az azon található esőelvezető csatornákat. Megerősítik és felújítják a tartószerkezetet, továbbá cserélik és bővítik a padokat és a szemeteskosarakat. A harmadik rész két megálló felújítását foglalja magába a Petőfi utcában és a Štefánik park szomszédságában a jövő év első felében. Ezeken a helyeken térkővel újul meg a várakozó terület, figyelembe véve a gyengénlátók és a mozgáskorlátozottak igényeit.

– Egy modern városban fontos a tömegközlekedés fejlesztése, ami egy megoldás lehet az egyre gyakoribb dugókra és az egyre intenzívebb forgalomra. Ehhez viszont megfelelő körülmények és utazási eszközök kellenek. Ezért fontos a központi állomás felújítása, amely nem csak a helyi lakosokat, de a régiót is szolgálja. Az állomás mellé nemsokára egy zárható kerékpárparkoló boxot is telepít a város, amire szintén pályázati pénzt kaptunk. A megállókat is szeretnénk a városban felújítani. Az sem mellékes, hogy Észak-Komáromban ingyenes a városi buszközlekedés, amivel egy család akár több száz eurót spórolhat az év folyamán – mondta Keszegh Béla polgármester a komarom.sk-nak. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program pályázat célja a határon átnyúló tömegközlekedés támogatása. Az egymilliós forrásból ugyancsak felújítják a pályaudvart Dél-Komáromban, továbbá a Volánbusz egy új elektromos buszt vásárol, amely Észak- és Dél-Komárom között közlekedik majd. Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Volánbusz nemrég írt alá megállapodást az Eurotrade Kft.-vel, amely alapján 153 millió 500 ezer forintért vásárol egy BYD K9UB típusú autóbuszt, mely a komáromi ipari parkban működő BYD cégnél készülhet. A tisztán elektromos meghajtású, kétajtós, alacsony belépésű buszokon 36 ülés található és 76-an utazhatnak rajta. A jármű kerekesszékes rámpával is rendelkezik, amely a mozgáskorlátozottakon túl a babakocsisoknak is segítséget jelent. Az új jármű nyártól áll forgalomba Észak- és Dél-Komárom között.