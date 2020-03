Felújítják a bajnai Közösségi Házat

Megkezdődött a település központjában található közösségi ház felújítása, melyet a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázat keretében valósítanak meg, mintegy 11,99 millió forintból. Mint ismert, egyre nagyobb igény mutatkozik az épület használatára, ezért az önkormányzat a közösségi ház bővítése és korszerűsítése mellett döntött. A kivitelezést a bajnai Vekkerfi Kft. végzi, a munkálatok májusra fejeződhetnek be.

A felújítás elsődleges célja, hogy a bővítés és korszerűsítés maradéktalanul ki tudja szolgálni a megnövekedett igényeket. A bővítés által ötven négyzetméterrel növekszik a Közösségi Ház belső területe, így a helyiség akár száz fő befogadására is alkalmassá válik. Emellett a szakemberek újramázolják a nyílászárókat, szigetelik a külső homlokzatot és korszerűsítik a gépészetet. A helyiség berendezése is kiegészül húsz asztallal és ötven székkel.

– A Közösségi Ház felújítása illeszkedik a községben már az előző években megkezdett felújítási munkálatokba. 2019-ben egy projekt keretében megújult a Hősök tere, melynek során a főtér látképe jelentősen átalakult: felújítottuk a zöldterületeket, megszüntettük a parkoló szintbeli eltérését. A beruházással a templom-főtér-kastély tengely fokozatosan megújult. Az önkormányzat ezekkel a felújítási munkálatokkal szeretné segíteni a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében felújított Sándor-Metternich-kastély megnyitását, vonzóvá téve Bajnát az ide látogatók számára – mondta Pallagi Tibor polgármester.

Közösségi tér

A Közösségi Ház a XIX. század végén épült, mely az elmúlt évek során többféle funkciót is betöltött. Kezdetben a mindenkori bajnai körorvos lakásaként szolgált. Az utóbbi években közösségi házként, házasságkötő teremként és a Bajnai Polgárőr Egyesület bázisaként használták. A bajnai egyesületek rendszeresen a most felújítás alatt álló épületben tartják összejöveteleiket, emellett az önkormányzat különböző rendezvényekre is bérbe adja a helyiséget.